شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق حساب OpenAI الرسمى والترويج لعملية احتيال بالعملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

تم اختراق حساب OpenAI Newsroom على منصة X مؤخرًا، حيث شارك المخترقون رابطًا إلى موقع ويب مشبوه، يروج لعملية احتيال بالعملات المشفرة.



وزعمت التغريدة أن OpenAI أعلنت عن رمز تشفير جديد يسمى $OPENAI، والتي يحقق لمستخدمي OpenAI المطالبة بجزء من العروض الأولي لـ $OPENAI، وبناء على ما اوضحته التغريدة أنه سيمنح الاحتفاظ بـ $OPENAI الوصول إلى جميع برامجنا التجريبية المستقبلية.

وتضمن المنشور أيضًا رابطًا إلى نسخة مزيفة من موقع OpenAI على الويب، والتي تم استضافتها على عنوان URL مختلف عن openai com.



ويبلغ عدد متابعي حساب OpenAI Newsroom ما يقرب من 54000، في وقت كتابة القصة، وتمت إزالة المنشور الذي يعلن عن رمز $OPENAI بالفعل، ولا يوجد حاليًا أي تحديث من OpenAI حول ما حدث، أو من اخترق الحساب، كما لم يشارك X أي معلومات حول الاختراق المذكور، وتم إنشاء حساب OpenAI Newsroom قبل بضعة أيام فقط.

وتأتي أخبار اختراق حساب OpenAI Newsroom بعد أيام فقط من إعلان شركة الذكاء الاصطناعي عن نموذج OpenAI o1 mini الجديد، وقد تم تصميم نموذج OpenAI o1-mini للتعامل مع المهام المعقدة مثل الرياضيات والترميز وحل المشكلات المتقدمة، ووفقًا لـ OpenAI، ستمكن التحديثات المستقبلية النموذج من الإجابة على أسئلة علمية متخصصة للغاية على مستوى الدكتوراه، وتقديم حلول للمشاكل العلمية المعقدة.



وتم تقديم نموذج OpenAI o1 جنبًا إلى جنب مع o1-mini، وكما يوحي الاسم، فإن o1-mini يأتي بتكلفة أقل وبميزات أقل من نموذج o1-preview الكامل، فإنه نموذج استدلال أسرع وصديق للميزانية، وفعال بشكل خاص لمهام الترميز.

في حين يوفر o1-mini قدرات استدلال مماثلة، فهو خيار فعال من حيث التكلفة لأولئك الذين يعطون الأولوية لحل المشكلات المنطقية على قواعد المعرفة الشاملة، وعلى الرغم من أن مستخدمي ChatGPT Plus وTeam لديهم إمكانية الوصول إلى نماذج o1 الكاملة، كما أن o1-mini متاح للجميع مجانًا، ويمكن تحديد كل من إصداري o1-preview وo1-mini في أداة اختيار الإصدار، مع تحديد حدود الاستخدام الأسبوعية الأولية عند 30 رسالة لإصدار o1-preview و50 رسالة لإصدار o1-mini.



ويأتي إصدار OpenAI o1 mini بعد إطلاق OpenAI o1، والذي يستند إلى مشروع Strawberry السري من قبل الشركة، ومع ذلك، فإن إصدار o1 مخصص فقط للمشتركين المدفوعين ويتم فرض رسوم عليه بمبلغ 15 دولارًا لكل مليون رمز مميز، وبالتالي، تم طرح طراز o1 mini، المخصص لمستخدمي ChatGPT.