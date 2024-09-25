شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من يوتيوب لعرض الإعلانات خلال إيقاف تشغيل الفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

أكّد يوتيوب إطلاق ميزة إعلانية جديدة تُسمى "Pause Ads"، والتي تظهر عندما يوقف المستخدمون مقطع فيديو مؤقتًا، حيث تم الكشف عن هذا التطور من قبل مدير الاتصالات في يوتيوب، Oluwa Falodun، وفيما يلى كل ما تحتاج إلى معرفته.

أخبر المصدر المذكور The Verge أن المعلنين أبدوا اهتمامًا قويًا بهذا الشكل، مما أدى إلى إصداره على نطاق أوسع، حيث تم تجريبه في البداية في عام 2023 مع مجموعة محدودة من المعلنين، وأثبت المفهوم نجاحه، مما دفع يوتيوب إلى توسيعه عبر المنصة.

وتسمح Pause Ads للعلامات التجارية بالتفاعل مع المشاهدين خلال لحظات عدم النشاط، وخاصة على أجهزة التلفزيون الذكية، حيث قد لا تكون الإعلانات التقليدية فعالة.

وقال: "نظرًا لأننا رأينا كلًا من المعلنين القويين واستجابة المشاهد القوية، فقد قمنا منذ ذلك الحين بطرح Pause Ads على نطاق واسع لجميع المعلنين".

يزعم يوتيوب أن تنسيق الإعلان الجديد هذا مصمم لتقديم تجربة "أقل إزعاجًا"، وعلى مدار العام الماضي، جربت يوتيوب تنسيقات إعلانية مختلفة، بما في ذلك الإعلانات الأطول التي لا يمكن تخطيها، ورموز الاستجابة السريعة ذات العلامة التجارية، وإعلانات الصور داخل الصور لمقاطع الفيديو المباشرة، وتعد Pause Ads أحدث ابتكار في استراتيجية يوتيوب لتحقيق الدخل من منصتها، حتى أثناء فترات التوقف القصيرة في تشغيل الفيديو.

ويقدم يوتيوب Premium تجربة مشاهدة خالية من الإعلانات بقابل مادي، اعتبارًا من سبتمبر 2024، ومن الجدير بالذكر أن المستخدمين الجدد سيرون أيضًا بعض الخطط المجانية على يوتيوب Premium، والتي ستكون إما لمدة 3 أشهر أو شهر واحد، كما أن العرض سيكون مرئيًا فقط لأولئك الذين لم يستخدموا يوتيوب Premium مطلقًا باستخدام حساب جوجل الخاص بهم.