شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة بنظام iOS 18 تؤدى لتقليل سرعة تحديث الشاشة فى بعض أجهزة أيفون والان مع تفاصيل الخبر

إذا قمت بتنزيل iOS 18 وتملك طراز ايفون Pro يدعم معدل تحديث مرتفع، فستكون تجربة المشاهدة الخاصة بك مماثلة تقريبًا لتجربة شخص لديه هاتف ذكي بمعدل تحديث 80 هرتز في بعض الأحيان، حيث يخفض مستوى الشاشة لهذا الحد.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن iOS 18 يحد من معدل التحديث إلى 80 هرتز في معظم الأوقات، ويرتفع معدل التحديث إلى 120 هرتز في بعض الأحيان، ولكن في الغالب، ستظل عالقًا بمعدل 80 هرتز.



عندما تنفق الكثير من المال على هاتف باهظ الثمن مثل iPhone 16 Pro، يجب أن تكون قادرًا على الاستمتاع بالمزايا الكاملة لشاشة 120 هرتز، مثل التنقل السلس وتقليل ضبابية الحركة أثناء الألعاب السريعة.



ربما يكون لدى أبل أسبابها للحد من معدل التحديث إلى 80 هرتز، نظرًا لأن الشاشة يتم تحديثها بشكل متكرر، فإنها تستهلك طاقة أكبر، وبالتالي فإن معدل التحديث العالي يستخدم المزيد من البطارية. قد يكون هذا هو السبب الرئيسي وراء إبقاء الشركة على معدل التحديث منخفضًا.



تتمتع طرازات Pro بالقدرة على التبديل بشكل ديناميكي بين معدلات التحديث السريعة والبطيئة ولكن كمستخدم، لن تتوقع أن تلتزم الهواتف في الغالب بمعدل تحديث 80 هرتز.

