شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بصوت جون سينا وكيرستن بيل.. Meta تعلن عن ميزة الوضع الصوتى فى برامج الدردشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى Meta، للإعلان عن ميزة الوضع الصوتي الجديدة لبرنامج الدردشة Meta AI الأصلي، ويُعتقد أن هذه الميزة تعمل بشكل مشابه للوضع الصوتي في Chatbot الخاص بـ OpenAI، وتسمح للمستخدمين بإجراء محادثات ثنائية الاتجاه مع الذكاء الاصطناعي.

ميتا تعقد شراكة مع 5 مشاهير للاستعانة بهم في ميزة الوضع الصوتى الجديد

ومن المتوقع بموجب شراكة Meta، مع العديد من المشاهير والشخصيات العامة، بأنه سيتم إدراج أصواتهم في ميزة Meta AI، فقد أبرمت الشركة صفقات مع جون سينا ​​وكيرستن بيل وغيرهم من المشاهير، للاستعانة بأصواتهم.



ويتميز وضع Meta AI الصوتي، بأصوات المشاهير وهم جون سينا، وكريستين بيل، وجودي دينش، وأوكوافينا، وكيجان مايكل كى، فعندما يتحدث المستخدمون إلى Meta AI، سوف يسمعون ردودًا بصوت المشاهير الذى يختارونه.

موعد طرح ميزة الوضع الصوتي الجديد؟

كما ستضيف ميتا، العديد من الخيارات الصوتية العامة للمستخدمين، بخلاف هذه الميزة التى تنضم إلى Facebook وInstagram WhatsApp.

ومن المتوقع أن تعلن Meta، عن ميزة المحادثة الثنائية هذه خلال مؤتمر Connect السنوي، يوم الأربعاء، وستكون هذه الأصوات متاحة لأول مرة في الولايات المتحدة والأسواق الأخرى الناطقة باللغة الإنجليزية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تصل هذه الميزة في مناطق أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

والجدير بالذكر أن OpenAI كشفت عن ترقية لوضعها الصوتي خلال حدث Spring Update، حيث ادعت الشركة أنه سيتم إصدار وضع صوتي متقدم بصوت عاطفي والقدرة على الرد على ما يقوله المستخدم.



من ناحية أخرى، أصدرت Google ميزة Gemini Live التى توفر إمكانات مماثلة.

