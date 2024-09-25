شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح النسخة التجريبية الخامسة من iOS 18.1.. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت ابل النسخة التجريبية الخامسة من iOS 18.1 لهواتف أيفون المؤهلة، حيث تعتمد على الميزات التي قدمتها ابل في تحديثات المطورين والإصدارات التجريبية العامة السابقة من خلال إضافة عناصر تبديل جديدة في مركز التحكم وخيار لإعادة تعيين تخطيطه إلى تكوين iOS الافتراضي.

وتم اتاحة Apple Intelligence الآن على تطبيق Messages الخاص بالشركة، مما يضيف طرقًا جديدة للرد السريع على الدردشات وجلب ملخصات الرسائل.

مميزات تحديث iOS 18.1 Developer Beta 5:

من أبرز ما يميز تحديث iOS 18.1 Developer Beta 5 هو تقديم Apple Intelligence في Messages، حيث سيتمكن مستخدمو الايفون الذين يختبرون الإصدار التجريبى من أحدث إصدار من رؤية ملخص لكل محادثة غير مقروءة، وفي الوقت نفسه، يتيح لهم خيار الردود الذكية الجديد اختيار استجابة سريعة مناسبة للرسائل.



وأضافت الشركة خيار Apple Intelligence المخصص في تطبيق Notes، وبعد التحديث، يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى أدوات الكتابة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تحديد النص واختيار خيار أدوات الكتابة من القائمة العائمة، الى جانب تبديلات مخصصة جديدة يمكن إضافتها إلى مركز التحكم. تتضمن هذه تبديلات Wi-Fi وVPN، وإذا لم يعجب المستخدمون تخطيطهم المخصص لمركز التحكم، فيمكنهم إعادة تعيينه باستخدام إعداد جديد يمكن الوصول إليه بالانتقال إلى الإعدادات ثم مركز التحكم.

كما وسعت ابل من توفر رسائل RCS مع تحديث iOS 18.1 Developer Beta 5، وهي الآن مدعومة لمقدمي خدمات الاتصالات Telenet و Proximus و BASE في بلجيكا، و TracFone و C Spire في الولايات المتحدة، وعند استخدام النسخ المتطابق للايفون مع جهاز Mac، كما سيتمكن المستخدمون الآن من سحب وإفلات الملفات بين الأجهزة، مما يحسن قابلية التشغيل البيني، ومع ذلك، تتطلب هذه الميزة تشغيل الايفون وMac على iOS 18.1 Developer Beta 5 وmacOS Sequioa 15.1، على التوالي.