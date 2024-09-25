شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الدليل الشامل للمميزات المخفية بنظام التشغيل iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

أصبح تحديث iOS 18 من ابل متاح لجميع المستخدمين في 16 سبتمبر، وذلك قبل إصدار Apple Intelligence، وكانت أهم الميزات الجديدة هي القدرة على تخصيص الرموز على الشاشة الرئيسية، واستبدال اختصارات التطبيقات على شاشة القفل، ومركز التحكم المعاد تصميمه، ودعم RCS، وتطبيق كلمات المرور الجديد، ولكن هناك الكثير من التغييرات الصغيرة والممتعة الأخرى التي قد تكون مفيدة أيضًا، اليك أهم هذه الميزات:

1. الإعدادات:

بدلاً من سرد جميع التطبيقات على الصفحة الرئيسية لتطبيق الإعدادات، مما قد يؤدي إلى الكثير من التمرير لأولئك الذين لديهم الكثير من التطبيقات المثبتة، تمتلك ابل الآن قائمة تطبيقات منفصلة مخصصة لتطبيقاتك، ويؤدي هذا إلى تنظيف شاشة الإعدادات المزدحمة ويجعل من الواضح أين تجد عناصر التحكم للتطبيقات الفردية.

2. الصور:

- يتيح لك تطبيق الصور الآن عرض مكتبة الصور الخاصة بك دون لقطات شاشة، فيمكنك النقر على أيقونة "الفرز" في الزاوية اليسرى السفلية وإلغاء تحديد لقطات الشاشة ضمن "خيارات العرض" لإخفاء لقطات الشاشة من العرض.

- وتحتوي مجموعة الأدوات المساعدة في تطبيق الصور على أنواع محتوى جديدة مثل المستندات والإيصالات والكتابة اليدوية والرسوم التوضيحية ورموز الاستجابة السريعة لتسهيل العثور على معلومات معينة في صورك، بالإضافة إلى عرض عناصر الوسائط المضافة والمحررة والمُشاركة مؤخرًا.

- يقترح تطبيق الصور تلقائيًا الصور المناسبة للخلفيات.

- نسخ التعديلات من صورة إلى أخرى، بما في ذلك نسبة العرض إلى الارتفاع للقص والتعريض وتوازن اللون الأبيض.

- ينظم رحلاتك تلقائيًا في قسم الرحلات ويجمع الأشخاص والحيوانات الأليفة معًا.

- تتيح لك ميزة التحكم في سرعة الفيديو الجديدة إنشاء تأثيرات فيديو بطيئة.

3. الكاميرا:

- كانت إحدى الشكاوى الرئيسية للمستخدمين هي توقف تشغيل الموسيقى التي يتم تشغيلها عبر سماعات الأذن أثناء التقاط صورة أو مقطع فيديو، وقد أتى نظام التشغيل iOS 18 ليحل هذه المشكلة، حيث ستستمر الموسيقى في التشغيل عبر اتصالات Bluetooth عند التقاط صورة أو مقطع فيديو.

- يحتوى على مؤقت جديد لمدة 5 ثوانٍ إلى جانب المؤقتات الحالية لمدة 3 و10 ثوانٍ.

4. مركز التحكم:

يمكن تخصيص مركز التحكم الخاص بك باستخدام أدوات وأزرار على نظام التشغيل iOS 18، بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد التغييرات الرئيسية في العرض الجديد هو أنك الآن لديك زر طاقة في الزاوية اليمنى العليا، وهذا يعني أنه ليس عليك الضغط على زر الطاقة وخفض مستوى الصوت لإيقاف تشغيل الجهاز فيمكنك الوصول إليه من مركز التحكم بدلاً من ذلك.

5. الرسائل:

- يتيح تطبيق الرسائل جدولة الرسائل لوقت لاحق، ولكن هذا الخيار مخفي في "قائمة +"، وليس كخيار مرتبط بزر الإرسال، مما قد يجعل من الصعب العثور عليه.

- يتيح لك iMessage إرسال الصور بدقة كاملة بحجم يصل إلى 100 ميجابايت.

- تضيف تأثيرات النص تأثيرات متحركة إلى أي حرف أو كلمة أو عبارة، مثل Explode أو Ripple مما يجعل المحادثات أكثر تشويقًا من الناحية البصرية، ويمكنك أيضًا إضافة تنسيق النص مثل الخط العريض والخط المسطر والمائل والشطب.

- يمكن إرسال الرسائل عبر القمر الصناعي عندما لا يكون لديك إشارة.

- يمكن "Tapback" باستخدام أي رمز تعبيري أو ملصق ويتم نشر العديد من Tapbacks بحيث يمكنك بسهولة أكبر رؤية أحدث ثلاثة رموز تعبيرية تمت إضافتها.

6. Safari:

- يحتوي Safari الآن على ميزة لإزالة العناصر المشتتة للانتباه من صفحة الويب، لكن لن تسمح لك هذه الميزة بإزالة الإعلانات، ولكنها يمكن أن تنظف بعض مناطق الموقع التي لا تحتاج إليها أو لا تريد رؤيتها.

- ستتيح ميزة "الملخص" قراءة ملخص للمقالة قبل قراءة المقالة بالكامل.

- ستوجه ميزات أخرى إلى معلومات مفيدة حول الأشخاص أو الموسيقى أو الأفلام أو البرامج التلفزيونية.

7. الطقس:

- يحتوي تطبيق الطقس الآن على أداة تعرض بشكل بارز الرسوم مثل درجة الحرارة المدمجة مع درجة الحرارة الفعلية في العرض التفصيلي، حتى تتمكن من مقارنة كليهما بسهولة.

- سيعرض تطبيق الطقس أيضًا سرعات الرياح والهبات والاتجاهات بشكل أكثر وضوحًا.

- يمكنك الآن تعيين موقع المنزل والعمل من جهات الاتصال في تطبيق الطقس.

8. Siri:

تتيح AirPods الآن الرد على إعلانات رسائل Siri عن طريق هز رأسك أو هزه، وهذا يعني أنه يمكنك تلقي المكالمات أو رفضها بمجرد الإيماءات.

9. البودكاست:

- يتيح تطبيق Podcasts الجديد الانتقال إلى فصل معين من شريط التقدم إذا كان البودكاست قد حدده.

- يحصل تطبيق Podcasts أيضًا على القدرة على إعادة ترتيب وإزالة الحلقات في قائمة الاستماع.

- يمكن مشاركة جزء معين من البودكاست باستخدام نص البودكاست.

10. الخرائط:

- أضافت الخرائط خرائط طبوغرافية جديدة، ومسارات للمشي، وإنشاء مسارات، مما ينافس أدوات الجهات الخارجية الشهيرة مثل AllTrails.

- سيتيح تطبيق الخرائط حفظ مسارات المشي المتاحة في جميع المتنزهات الوطنية الأمريكية دون اتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى إنشاء مسارات المشي والتنزه الخاصة بك وحفظها.

- تعمل ابل على جعل تطبيق الخرائط أكثر فائدة للاستكشاف من خلال السماح لك بمقارنة الأماكن من خلال تصفح الصور والتقييمات ومستويات الأسعار.

11. Notes:

- يدعم تطبيق Notes الآن الأقسام القابلة للطي حتى تتمكن من إنشاء مستندات منظمة داخل التطبيق.

- أضاف التطبيق أيضًا دعم التسجيل الصوتي، مما يعني أنه يمكنك تسجيل جلسة صوتية مباشرة من ملاحظتك حتى تتمكن من الاحتفاظ بالصوت مع تعليقاتك وقوائم المراجعة والمستندات، ويمكنك حتى تحرير الملاحظة أثناء التسجيل.

- يدعم البحث المضمن في ملفات PDF والتمييز بألوان مختلفة.

- يدعم كل من Notes وCalculator حل المعادلات الرياضية.

- يمكن أيضًا إضافة رسوم بيانية ومتغيرات مختلفة تتعلق بالمعادلات.

12. البريد:

- أصبح تطبيق البريد الإلكتروني يحتوي على طريقة لتجميع رسائل البريد الإلكتروني حسب المرسل. يمكنك تنفيذ إجراءات سريعة عليها، بما في ذلك وضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني كمقروءة وحذفها وأرشفتها.

- ستساعد فئة المعاملات الجديدة على العثور بسهولة أكبر على تأكيدات الطلبات والإيصالات والشحن ومعلومات السفر.

- وستجمع فئة التحديثات الرسائل الإخبارية والعناصر الإخبارية والتحديثات الاجتماعية في مكان واحد، على غرار Gmail.

- من المعاملات والتحديثات والعروض الترويجية، ستظل العناصر الحساسة للوقت تظهر في القسم الأساسي، وسيتم أيضًا تمييزها بأيقونة الفئة الخاصة بها لسهولة الرجوع إليها.

- تتوفر أدوات تنظيف جديدة من تطبيق البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى iCloud com، وعبر إعدادات بريد iCloud.

13. الأدوات المساعدة ولوحة المفاتيح:

- تدعم لوحة المفاتيح لغات متعددة في لوحة مفاتيح واحدة، كما تكتشف آخر لغة تستخدمها في تطبيقات مثل الرسائل وتبديلها تلقائيًا.

- قدمت ابل أيضًا أداة اختيار موحدة للرموز التعبيرية والملصقات في لوحة المفاتيح وجعلتها قابلة للبحث.

- يمكن للآلة الحاسبة تقييم التعبيرات وتعيين المتغيرات وإنشاء الرسوم البيانية.

- يمكن طلب الإذن للتحكم عن بُعد في جهاز صديق عند تقديم الدعم الفني.

- تتمتع واجهة المصباح اليدوي على هواتف محددة بتحول جديد ممتع لنظام التشغيل iOS 18، كما يمكن التحكم في سطوع متغير وطريقة لضبط عرض الشعاع.

14. المجلة:

- يتيح تطبيق المجلة تسجيل حالتك المزاجية.

- سيتم تسجيل الوقت الذي يقضية الشخص في الكتابة في المجلة في دقائق واعية.

- كما يدعم التطبيق النسخ الصوتية وطباعة الادخالات.

- يمكن إضافة تذكيرات للكتابة ومطالبات إلى الشاشة الرئيسية عبر أدوات واجهة المستخدم لتجعلك معتادًا على كتابة اليوميات.

15. التقويم والتذكيرات:

- مع نظام التشغيل iOS 18، سيعرض التقويم تذكيرات مؤقتة، ويمكنك إنشاء عناصر جديدة أو تحريرها مباشرة في التطبيق.

- كما يحتوي التقويم على وجهات نظر جديدة للأيام والأسابيع والأشهر، حتى تتمكن من تصفح جدولك بسهولة.

- يحتوي تطبيق التذكيرات على قوائم البقالة متعددة اللغات والقوائم المحذوفة مؤخرًا.

- تتيح إعداد عناصر جديدة بسرعة لقوائم العائلة مثل التقويمات المشتركة وقوائم البقالة وقوائم كلمات المرور.

16. الملفات:

- يتيح تطبيق الملفات الاحتفاظ بملفات أو مجلدات iCloud معينة على هاتفك، ويتم تنزيلها ومزامنتها دائمًا.

- تدعم أجهزة iPhone التي تعمل بنظام التشغيل iOS 18 الآن المزيد من تنسيقات الملفات، بما في ذلك APFS أو exFAT أو MS-DOS (Fat32)، أثناء تنسيق محركات الأقراص الخارجية، ويمكن أيضًا مسح برامج التشغيل هذه من تطبيق الملفات.

17. تطبيق Apple TV:

يحتوي تطبيق Apple TV الآن على ميزة تشبه X-Ray من Amazon Prime Video تسمى InSight والتي تعرض معلومات حول الممثلين والموسيقى في عرض أو فيلم، كما ستساعد ميزة "تحسين الحوار" الجديدة على سماع ما يُقال بشكل أفضل، حتى أثناء المشاهد ذات التأثيرات الصاخبة والموسيقى.

18. الصفحة الرئيسية:

- مع تحديث تطبيق الصفحة الرئيسية لنظام التشغيل iOS 18، يمكنك فتح الأبواب المتصلة بدون استخدام اليدين.

- يمكن أيضًا إضافة ما يصل إلى 29 ضيف لمنحهم إمكانية الوصول المستندة إلى الوقت.

- يمكن فتح أقفال ذكية متوافقة مع النطاق العريض للغاية دون إخراج هاتفك من جيبك.

19. إمكانية الوصول:

- يحتوي نظام التشغيل iOS 18 على ميزات إمكانية وصول جديدة، بما في ذلك تتبع العين للتحكم في واجهة هاتفك.

- بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تعيين عبارات مخصصة لاستدعاء إجراءات مثل الانتقال إلى الشاشة الرئيسية أو فتح الكاميرا أو تشغيل اختصار أو استدعاء طلب Siri.

- يحتوي نظام التشغيل iOS 18 أيضًا على إشارات حركة السيارة في شكل نقاط على حواف الشاشة لمساعدتك في التغلب على دوار الحركة، ويمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها أو في وضع الاكتشاف التلقائي.

- ستطابق ميزة Music Haptics محرك Taptic Engine في iPhone مع إيقاع الأغاني مما يسمح للصم وضعاف السمع بالاستمتاع بخدمة Apple Music.