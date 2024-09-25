شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر جديد يدور حول الأرض ولمدة شهرين.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن استقبال الأرض قمر صغير، والذى سيدخل مدارها فى 29 سبتمبر 2024 وسيبقى حتى 25 نوفمبر، وقد كشف العلماء أن هذا القمر كان فى الأصل كويكب يدعى 2024 PT5، والذى تحول إلى قمر صغير، بعد أن وقع في قبضة جاذبية الأرض

ويرى العلماء، أن أي جسم سماوى صغير يقع مؤقتًا تحت تأثير جاذبية الأرض، يطلق عليه لقب قمر صغير، حيث تم اكتشاف الكويكب بواسطة مشروع ATLAS (نظام التنبيه الأخير للاصطدام الأرضى بالكويكب) فى أغسطس.

وأوضح التقرير أن الأقمار الصغيرة ليست نادرة كما قد يعتقد المرء، فغن هذه الأجسام الفضائية هي عادةً كويكبات صغيرة تمر بالقرب من الأرض بما يكفي لتلتقطها جاذبيتها، غالبًا لفترات وجيزة.

ومن المتوقع أن يبقى 2024 PT5 داخل مدار الأرض لمدة تقل قليلاً عن شهرين قبل مواصلة رحلته عبر الفضاء.

وقد تم تسجيل أقمار صغيرة مماثلة في السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال، في عام 2020، تم التعرف على جسم كان يُعتقد أنه قمر صغير لاحقًا على أنه حطام فضائي من إطلاق صاروخ في الستينيات.

تحليق مؤقت

على الرغم من الإشارة إليه باسم القمر الصغير، فإن 2024 PT5 لن يكمل مدارًا كاملاً حول الأرض، فسيكون مجرد "تحليقًا مؤقتًا"، يدور حول 25 % من سطح الكوكب قبل التوجه مرة أخرى إلى النظام الشمسى.

وحول التساؤلات عن مدى إمكانية رؤيته، أوضح العلماء أن سيكون رصد هذا القمر الصغير بالعين المجردة أو حتى باستخدام معظم التلسكوبات مستحيلًا تقريبًا، لأن حجم الكويكب أو سطوعه خافت للغاية بحيث لا يمكن اكتشافه باستخدام معدات علم الفلك الهواة القياسية، ويبلغ حجمه 27.593، وهو أضعف بكثير مما يمكن رصده حتى باستخدام تلسكوب مقاس 12 بوصة، ولن تتمكن سوى المراصد الأكثر تقدمًا من تتبع ظهور هذا القمر الصغير لفترة وجيزة.