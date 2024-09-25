شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يمكن لمستخدمى واتساب حظر الغرباء تلقائيًا من مراسلتهم.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

يتلقى مستخدمو واتساب رسائل مزعجة وحتى مكالمات من غرباء بشكل عشوائي، وقد طلب الكثيرون ميزة تمنع مثل هذه الحسابات من الدردشة معهم، وفي هذا الإطار أصبح تطبيق المراسلة على بعد خطوة واحدة من تحقيق ذلك، حيث أصبح الإصدار التجريبي قادرًا على حظر الرسائل غير المعروفة.

وقام واتساب باختبار الميزة على الإصدار التجريبي من Android 2.24.17.24 خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويبدو الآن أنه وصل إلى المرحلة التجريبية.

يدعي واتساب أن تمكين هذه الميزة يمكن أن يؤدي إلى تحسين أداء الجهاز بطريقة ما، وهو أمر لسنا متأكدين منه، ولكن يمكنك بالتأكيد الحصول على خصوصية أفضل من الغرباء، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يحتاجن إلى هذه الأداة على المنصة.

والشيء الآخر المثير للاهتمام المذكور في الإصدار التجريبي هو أن ميزة حساب الكتلة ستعمل إذا تجاوزت حجمًا معينًا، وستكون ميزة الحظر الجديدة متاحة في الخصوصية حيث يتوفر لديك القسم المتقدم لتمكين الأداة بمساعدة زر التبديل.

وفيما يلي الخطوات التفصيلية لميزة الحظر:

- افتح واتساب.

- انقر على قائمة النقاط الثلاث.

– اضغط على الإعدادات.

- اضغط على الخصوصية.

– قم بالتمرير لأسفل إلى خيارات متقدمة واضغط عليها.

- سترى علامة تبويب حظر الرسائل غير المعروفة مع زر تبديل.

بالنسبة لتطبيق مراسلة آمن مثل واتساب، كان انفتاحه على الرسائل/المكالمات بسيطًا ولكنه سهل جدًا في نفس الوقت.

وبالمقارنة، فإن سيجنال أكثر وعيًا بمخاوف الخصوصية، ولا يمنح الأشخاص إمكانية الوصول بالكامل إذا تلقوا رسائل من أرقام غير معروفة.

يأمل أن يتم طرح ميزة الخصوصية على واتساب للإصدار التجريبي العام قريبًا.

كذلك يختبر تطبيق المراسلة القدرة على تغيير ألوان السمات إلى ما هو أبعد من الوضع الفاتح والداكن، وقد يكون لدى المستخدمين قريبًا أداة اختيار الألوان للموضوعات المفضلة لديهم في موجز الدردشة.