شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء ناسا يشارك صورا مذهلة من الفضاء تظهر "ثعابين فضية متدفقة" والان مع تفاصيل الخبر

خلال بعثاته الثلاث السابقة إلى محطة الفضاء الدولية، اكتسب رائد فضاء ناسا " دون بيتيت" سمعة طيبة بفضل بصيرته الثاقبة عندما يتعلق الأمر بتصوير الأرض وما وراءها.

ومنذ وصوله إلى محطة الفضاء الدولية فى مهمته المدارية الرابعة فى وقت سابق من هذا الشهر، لم يهدر بيتيت، الذى يبلغ من العمر 69 عامًا ويعد أكبر رائد فضاء نشط فى وكالة ناسا، الكثير من الوقت فى استخدام كاميرات المحطة لالتقاط ومشاركة صور مبهرة جديدة تم التقاطها من ارتفاع 250 ميلًا فوق الأرض.

فى أحدث أعماله المنشورة على موقع X (تويتر سابقًا)، شارك بيتيت بعض اللقطات السامية والفنية للغاية التى تُظهر ضوء القمر ينعكس على مواقع فى حوض الأمازون فى أمريكا الجنوبية.

وكتب بيتيت فى المنشور: "فى مكان ما فوق حوض الأمازون، أثناء التقاط صور للمدن فى الليل، لاحظت ضوء القمر شبه المكتمل ينعكس على أنهار الغابات المطيرة المتعرجة"، واصفًا كيف ظهرت الممرات المائية على أنها "ثعابين فضية متدفقة" و "مخالب ذهبية متوهجة".

وكما جرت العادة، شارك بيتيت تفاصيل المعدات وإعدادات الكاميرا التى استخدمها لالتقاط الصور، وفى هذه الحالة، استخدم هيكل نيكون كاملة الإطار مع عدسة 200 مم مضبوطة على f/2 وسرعة 1/320 ثانية، بينما تم ضبط ISO على 25600، وأضاف بيتيت أنه عالج الصور فى Photoshop قبل مشاركتها.

بينما يعمل بيتيت أيضًا على أبحاث علمية على متن محطة الفضاء الدولية جنبًا إلى جنب مع جميع رواد الفضاء الآخرين هناك، فإنه يحب أيضًا التوجه إلى وحدة القبة ذات النوافذ السبعة فى المحطة لالتقاط مناظر غير عادية للأرض،

وفى صورة رائعة أخرى، تمكن من تصوير كبسولة Polaris Dawn Crew Dragon أثناء دخولها الغلاف الجوى للأرض بسرعة عالية فى نهاية مهمة تاريخية استمرت خمسة أيام.

وسوف يظل بيتيت فى المدار حتى مارس 2025 وهو وقت كاف لإنشاء المزيد من الأعمال الفنية من الفضاء.