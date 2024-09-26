تكنولوجيا: سوني تطلق شاشات INZONE M10S وM9 II بأعلى آداء في تشغيل الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني اليوم عن شاشات الألعاب INZONE M10S وM9 II، بأعلى آداء في تشغيل ألعاب الرياضة الإلكترونية.

شاشة Sony Inzone M10S

تتميز شاشة Inzone M10S بحجم 27 إنش، وتقنية OLED بدقة 1440 بيكسل، ولقد صممت سوني شاشة الألعاب لدعم المستخدمين في الألعاب التنافسية من ألعاب الرياضة الإلكترونية، وتدعم الشاشة معدل تحديث 480Hz، كما تدعم الشاشة إستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية.

وتأتي شاشة الألعاب M10S بنمط تشغيل بحجم 24.5 إنش، بدقة 1:1، ونمط لصورة FPS Pro لدعم المستخدم بالتركيز في الألعاب، وتتيح للشاشة ضبط التركيز على جزء محدد مع خفض دقة العرض.

وتتميز شاشة M10S بتصميم يتضمن قاعدة تدعم توفير المساحة، وحامل يدعم التعديل لضبط الإرتفاع، والإمالة، كما تتميز الشاشة بسطوع 1300 nits، وتدعم تقنية HDR، أيضاً تتميز الشاشة بصورة نابضة الحياة.

أيضاً تدعم الشاشة مجموعة واسعة من الألوان، مع أعلى نسبة تباين، وتفاصيل أكثر دقة عند تشغيل الألعاب.

شاشة Sony INZONE M9 II

تأتي شاشة M9 II المخصصة للألعاب بدقة 4K، ومعدل تحديث 160Hz، بإستجابة عند 1مللي ثانية، كما تتميز الشاشة بتقنية لمسح الإضاءة الخلفية لخفض ضبابية الحركة، لتجربة سلسة وإنسيابية في الألعاب.

وتدعم تقنية الشاشة تحسين التباين، وتعتيم محلي، كما يمكن للشاشة العمل مع أجهزة الحاسب، وجهاز الألعاب PlayStation 5، وتدعم سطوع بنسبة 750 nits، وتقنية HDR.

وتنطلق شاشة الألعاب M10S بسعر 1100 دولار، بينما تتوفر شاشة M9 II في الأسواق بسعر 800 دولار، على أن تتوفر الشاشات عبر موقع الشركة الرسمي Sony.com.

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