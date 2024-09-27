تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن تصميم وألوان vivo X200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت vivo صور تشويقية اليوم إستعرضت من خلالها تصميم وألوان vivo X200 قبل إنطلاق الحدث الرسمي في 14 من شهر أكتوبر المقبل.

جاءت الصور الرسمية لهاتف vivo X200 اليوم عبر منشور من “Han Boxiao” على منصة Weibo، والتي أوضحت اثنان من إختيارات ألوان هذا الإصدار هما الأزرق والأبيض.

كما أكدت الصور التشويقية على أن الهاتف يأتي بتصميم دائري للكاميرة الخلفية، مع إطار معدني في محيط الكاميرة.

ويؤكد “Han Boxiao” على أن الهاتف يظهر بشكل مختلف مع إختلاف الإضاءة والزوايا، من جانب أخر حددت vivo في وقت سابق يوم 14 من أكتوبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف vivo X200.

أيضاً من المقرر أن تتضمن السلسلة الجديدة هاتف vivo X200 إلى جانب إصدار vivo X200 Pro، ومن المتوقع أن تقدم الشركة أيضاً إصدار X200 Pro mini.

كما تشير التوقعات إلى أن الشركة تقدم هاتف vivo X200 Ultra بشكل منفصل في حدث يعقد في بداية عام 2025.

يذكر أن التفاصيل التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن هاتف vivo X200 Pro يأتي برقاقة معالج Dimensity 9400، وشاشة OLED بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم الهاتف مستشعر LYT-818 رئيسي بحجم 1/1.28 إنش.

المصدر