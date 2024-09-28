شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف طرح نظام التشغيل Wear OS 5 بعد مشكلاته بـ Pixel Watch والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة جوجل في طرح تحديث Wear OS 5 لساعات Pixel الذكية القديمة قبل بضعة أيام فقط، واضطرت إلى سحب التحديث لأن بعض المستخدمين واجهوا مشكلة في أجهزة Pixel Watch وPixel Watch 2 القابلة للارتداء.

ومع ذلك، يبدو أن جوجل لم تقم بعد بإلغاء إدراج صور المصنع وOTA لنظام Wear OS 5، لذلك لا يزال من الممكن تثبيت التحديث يدويًا، على الرغم من أن ذلك يتطلب القليل من المعرفة الفنية.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن نسبة صغيرة فقط من مستخدمي Pixel Watch وWatch 2 واجهوا هذه المشكلات الرئيسية، ولعل المشكلة التي يواجهها المستخدمون أثناء محاولة تثبيت التحديث هي شاشة سوداء للغاية مع شعار Bluetooth في الأسفل أثناء العملية.

مع توقف الساعات الذكية على هذه الشاشة السوداء، لا يوجد سوى حل واحد يتطلب من المستخدمين إعادة ضبط الجهاز والمرور بعملية الإعداد مرة أخرى.

نشرت جوجل بالفعل دليلًا خطوة بخطوة حول كيفية إصلاح رسالة فارغة أو مجمدة أو رسالة خطأ على Pixel Watch.

نظرًا لأن الساعة الذكية لا تحتوي على زر إعادة تعيين، فإليك ما يجب عليك فعله لاستعادة جهازك القابل للارتداء:

1. اعد تشغيل Google Pixel Watch.

2. اضغط لفترة طويلة على التاج والزر الجانبي لـ Google Pixel Watch لمدة 20 ثانية تقريبًا حتى تظهر شاشة داكنة بشعار "G" الأبيض.

3. بمجرد أن تظهر الساعة شعار "G" الأبيض، اضغط على الحواف العلوية اليسرى والسفلية اليمنى لشاشة وجه الساعة في نفس الوقت، ستنتقل الساعة إلى وضع "Fastboot".

4. اضغط على الزر الجانبي بجوار التاج للتمرير لأسفل.

5. عند تحديد "وضع الاسترداد"، اضغط على التاج، وستظهر الرسالة "لا يوجد أمر" على واجهة الساعة.

6. اضغط مع الاستمرار على التاج واسحب لأعلى على شاشتك في نفس الوقت، وستظهر شاشة تصحيح أخطاء على واجهة الساعة.

7. مرر لأسفل حتى يتم تحديد "مسح البيانات/إعادة ضبط المصنع".

8. مرر لليمين لإعادة تعيين ساعتك ورقم التعريف الشخصي.

9. مرر لليمين مرة أخرى للتأكيد.

10. اعد التعيين من إعدادات هاتفك.

لن تساعد عملية إعادة التشغيل البسيطة مستخدمي Pixel Watch وWatch 2 في إصلاح أجهزتهم القابلة للارتداء، لذا فهم بحاجة على وجه التحديد إلى إعادة تعيين أجهزتهم من Fastboot، كما جاء في هذه الخطوات.