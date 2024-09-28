شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ربع القمر فقط يظهر فى سماء الليلة.. اعرف مرحلته ونسبة إضاءته والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 24 يومًا وهو فى مرحلة الهلال المتناقص من دورته القمرية، حيث أن نسبة إضاءته الليلة سيظل إلى 23% أى أنه سيظهر فى حجم أقل من ربع بدر، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت فى سماء الليل، ففى بعض الليالى عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد شريحة من الضوء الفضي.

وفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربع الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، حيث يكون البدر أكثر مراحله إبهارًا.

وستكون مرحلة القمر التالية هى القمر الجديد، وهى "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن الجانب المضاء من القمر يواجه بعيدًا عن الأرض، باتجاه الشمس.

فى حين أن القمر له أربع مراحل أساسية كل شهر، فإنه يتغير دائمًا، وأثناء مراقبتك للقمر خلال الشهر، راقب نموه من قمر جديد إلى قمر الربع الأول، حيث إنه أثناء نموه، يُعرف باسم القمر المتزايد، ويزداد تدريجيًا من "هلال" متزايد لشكله إلى قمر الربع الأول.

ومع استمرار سطوعه، يتخذ شكلًا مستطيلًا أو "أحدبًا" حتى يصل إلى مرحلة البدر، ثم يكرر الخطوات فى الاتجاه المعاكس بينما يتجه مرة أخرى إلى قمر جديد.