شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Fear The Spotlight من Blumhouse Games ستصدر فى 22 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

وسعت Blumhouse، شركة إنتاج الرعب التي تقف وراء نجاحات سينمائية كبيرة مثل Get Out وM3GAN وأفلام Insidious، إنتاجها من العروض والأفلام المخيفة وألعاب الفيديو المخيفة.

تعد لعبة Fear the Spotlight هي أول دخول لشركة Blumhouse Games في مجال الألعاب بمساعدة المطور المستقل Cozy Game Pals.

ستحصل لعبة الرعب على إصدار كامل في 22 أكتوبر، وهناك عرض توضيحي متاح حاليًا لأجهزة الكمبيوتر على Steam.

Fear the Spotlight

هي لعبة مغامرات رعب من منظور شخص ثالث تجري أحداثها في مدرسة ثانوية بعد ساعات العمل ، يتسلل مراهقان فضوليان، فيفيان وإيمي، إلى مدرسة صاني سايد الثانوية ذات التاريخ المظلم والغامض، في جوف الليل لأداء جلسة تحضير الأرواح.

ويرتفع مخلوق قاتل ذو نظرة متوهجة ويبدأ بالتجول في قاعات المدرسة، يفرق وحش الأضواء بين الفتيات ويقع على عاتق فيفيان حل لغز المدرسة والعثور على إيمي والنجاة من الظلام على قيد الحياة.

وتستخدم اللعبة أسلوب PS1، ورسومات متعددة ، مما يضيف إلى جمالية اللعبة المخيفة مثل بعض كلاسيكيات الرعب المبكرة بما في ذلك Nightmare Creatures ولعبة Silent Hill الأولى .