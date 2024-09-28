شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تعيد إنشاء صورة شهيرة لمدينة نيويورك مع عمال ستارشيب والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة سبيس إكس، محاولتها الأولى للتحكم في صاروخ الدفع الثقيل من المرحلة الأولى أثناء عودته إلى الأرض.

في رسالة مرفقة بصورتين فوق ناطحة سحاب التي تم التقاطها في مدينة نيويورك عام 1932، قالت سبيس إكس على موقع X (تويتر سابقًا) إن المهندسين أمضوا "سنوات" في التحضير لالتقاط الصاروخ المعزز، وهو إنجاز تخطط الشركة لتجربته لأول مرة مع الرحلة التجريبية الخامسة القادمة لمركبة ستارشيب.

كما تضمنت صورة لكيفية ظهور الصاروخ المعزز سوبر هيفي في المرحلة الأولى عند تثبيته بين الأذرع الميكانيكية العملاقة للبرج بعد إطلاق مركبة ستارشيب الفضائية في المرحلة العليا إلى المدار.

إن إعادة استخدام أجزاء الصواريخ هو ما يميز شركة SpaceX، حيث يساعد ذلك على تقليل تكلفة الرحلات الفضائية بشكل كبير ويسمح أيضًا بزيادة وتيرة الإطلاق حيث يمكن تجديد الصواريخ وإعادة تزويدها بالوقود وإطلاقها مرة أخرى خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

في الوقت الحالي، تعيد شركة سبيس إكس استخدام المرحلة الأولى وغطاء الحمولة لصاروخها العملي فالكون 9، بالإضافة إلى صاروخ فالكون هيفي الأكثر قوة، والذي يتألف من ثلاثة معززات فالكون 9 من المرحلة الأولى مربوطة معًا.

والآن تعمل الشركة على تطوير مركبة ستارشيب الأقوى، والتي تتألف من المعزز الرئيسي سوبر هيفي ومركبة ستارشيب الفضائية، وبمجرد اختبار الجزأين بالكامل، سيكون من الممكن إعادة استخدامهما.

وقالت شركة سبيس إكس إنها مستعدة لإطلاق مركبة ستارشيب في رحلتها التجريبية الخامسة من موقع ستاربيس في بوكا تشيكا بولاية تكساس ، لكنها لا تستطيع الطيران حتى تحصل على الضوء الأخضر من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، والذي من غير المرجح أن يأتي حتى أواخر نوفمبر حيث تستعد للحصول على ترخيص إطلاق لشركة ماسك.

وأعربت سبيس إكس عن استيائها الشديد من طول الوقت الذي تستغرقه إدارة الطيران الفيدرالية ، لكن الوكالة قالت إن الأمر سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في الأصل بعد أن عدلت سبيس إكس ملف تعريف المهمة للاختبار القادم.