شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: LinkedIn تتراجع بصمت عن استخدام الذكاء الاصطناعى على منصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن أن LinkedIn تزيل "مطالبات" الذكاء الاصطناعي التي كانت تعرضها سابقًا على منصتها، حيث ستظهر استفسارات الذكاء الاصطناعي هذه على موجز مستخدمي Premium، مما يدفعهم إلى استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي للخدمة.

ومع ذلك، ذكر العديد من المستخدمين أن هذه المطالبات لم تكن مرئية على الخدمة لفترة من الوقت، كما ورد أن الشركة أكدت تقليص هذه المطالبات، دون تحديد سبب للقيام بذلك، والجدير بالذكر أن تقريرًا في وقت سابق من هذا الشهر زعم أن منصة التواصل الاجتماعي كانت تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على بيانات المستخدم دون إعطائهم إشعارًا مسبقًا.

وفقًا لتقرير Fast Company، فإن LinkedIn تزيل بصمت اقتراحات مطالبات الذكاء الاصطناعي في الخلاصة والتي تم رصدها بشكل متكرر من قبل مستخدمي Premium، وظهرت هذه المطالبات أسفل كل منشور واقترحت استفسارات ذات صلة يمكن للمستخدم طرحها على الذكاء الاصطناعي، كانت هذه الميزة مماثلة لما أصدرته Meta على Facebook.

ومع ذلك، ورد أن رؤية هذه المطالبات قد انخفضت بشكل كبير، أكدت المتحدثة باسم لينكدإن Suzi Owens للنشر أن الشركة قلصت بالفعل اقتراحات الذكاء الاصطناعي هذه، لكنها سلطت الضوء على أن هذا لم يكن استجابة لانتقادات المستخدمين أو التصور السلبي لميزات الذكاء الاصطناعي.

وقالت المتحدثة للنشر: "لا يزال بإمكان الأعضاء استخدام أدواتنا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على الصفحة الرئيسية للوظائف للحصول على رؤى شخصية، مثل كيفية بناء شبكة، أو وضع نفسك في وظيفة، أو التعرف على شركة".

وتأتي النقطة حول انتقادات المستخدمين حيث ورد أن العديد من المستخدمين وجدوا أن موجزهم مليء بهذه المطالبات، وغير مفيد، وكانت هذه الاقتراحات تهدف إلى تشجيع المستخدمين على تجربة ميزات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الشركة في نوفمبر 2023، والجدير بالذكر أنه لا توجد طريقة لإيقاف تشغيل هذه المطالبات على LinkedIn.

وواجهت المنصة المملوكة لشركة Microsoft مؤخرًا انتقادات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها دون إخبار قاعدة مستخدميها صراحةً، وورد أن جمع البيانات ظهر على السطح عندما وجد العديد من المستخدمين خيارات إعداد لإيقاف تشغيل جمع البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. بعد فترة وجيزة، قامت الشركة بتحديث سياستها لتعكس قرارها بجمع بيانات المستخدم.