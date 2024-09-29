شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Blizzard تحاول صنع لعبة إطلاق نار StarCraft للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

تعود Blizzard إلى لعبة إطلاق النار StarCraft مرة أخرى، بعد إلغاء لعبتين سابقتين، وهذه المرة، يقود المطور Dan Hay الجهود إلى ترجمة عالم StarCraft إلى لعبة إطلاق نار، وانضم Hay إلى Blizzard للإشراف على لعبة البقاء طويلة الأمد Odyssey قبل أن يتم إلغاؤها بشكل غير رسمى.

لا يوجد أى معلومات إضافية عن اللعبة التي يعمل عليها الآن، بخلاف كونها لعبة إطلاق نار من نوع StarCraft.

ولتحقيق هذه الغاية، كان لألعاب إطلاق النار التي تحمل طابع StarCraft تاريخًا صعبًا أولاً كان هناك StarCraft: Ghost التي قضت سنوات في طي النسيان في مجال التطوير قبل إرسالها إلى كومة المهملات ، وتم تسريب اللعبة أخيرًا عبر الإنترنت، بعد 14 عامًا من إلغائها.

بعد ذلك، بدأت Blizzard في تطوير شيء يسمى Ares، والذي انتهى به الأمر ليصبح StarCraft FPS، وبحسب ما ورد كان قيد التطوير إلى حد ما قبل أن يتم إلغاؤه.