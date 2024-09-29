تكنولوجيا: صور حية تكشف عن بعض من ملامح تصميم Huawei Mate 70 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت أول الصور الحية لهاتف Huawei Mate 70 Pro نظرة سريعة على تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

أطلقت هواوي هاتف Mate 60 Pro للأسواق العام الماضي في حدث عقد في شهر أغسطس، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق Mate 70 Pro في حدث يعقد في شهر أكتوبر المقبل.

ولقد رصد هذا الإصدار بالفعل في صور حية، والتي تؤكد على أن هاتف 70 Pro يأتي بتصميم دائري لوحدة الكاميرة الخلفية، كما يؤكد مصدر التسريبات على أن الهاتف رصد مع المدير التنفيذي لشركة هواوي.

وتؤكد الصور الحية أيضاً على أن هاتف Mate 70 Pro يضم 5 من المستشعرات في وحدة الكاميرة الخلفية، كما يأتي الهاتف بتصميم منحني في الشاشة من الجهات الأربعة.

من جانب أخر تحجب الحافظة الملامح الأخرى لتصميم هذا الإصدار، لذا لا يظهر التصميم المميز للوحة الخلفية للهاتف، إلا أن الصور الحية تكشف عن موقع زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف مع زر التشغيل الرئيسي، كما تتضمن الحافظة ثلاثة من الفتحات في الجزء العلوي.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هاتف Huawei Mate 70 Pro يأتي برقاقة معالج Kirin 9100، ويضم كاميرة رئيسية بدقة 60 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تكشف التسريبات عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار حتى الإعلان الرسمي.

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