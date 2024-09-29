تكنولوجيا: تفاصيل موعد إنطلاق معالج Snapdragon 8s Gen 4 للأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة كوالكوم مؤتمرها السنوي في شهر أكتوبر المقبل لإطلاق معالج Snapdragon 8 Gen 4، واليوم تكشف أحدث التفاصيل عن موعد إنطلاق رقاقة Snapdragon 8s Gen 4 للأسواق.

رصد موقع “Gizmochina” رقاقة معالج جديدة في واجهة شاومي HyperOS، حيث ظهرت الرقاقة الجديدة بنموذج رقم “SM8735”، ولقد أشارت التفاصيل التي نشرت عبر “Yogesh Brar” في منصة X، أن هذه الرقاقة تنطلق بشكل رسمي للأسواق في الربع الأول من 2025.

كما تشير التوقعات إلى أن شركة كوالكوم قد تتجه لتغيير العلامة التجارية للرقاقة القادمة إلى “Snapdragon 8 Elite”، أو قد تستمر كوالكوم في تبني العلامة التجارية المتوقعة للرقاقة القادمة في 2025 وهي رقاقة Snapdragon 8+ Gen 4.

من جانب أخر كانت شركة كوالكوم قد أطلقت رقاقة Snapdragon 8s Gen 3 في حدث عقد هذا العام في شهر مارس والتي جاءت بتغيير طفيف في السرعة مقارنة برقاقة Snapdragon 8 Gen 3، إلا أن التفاصيل الجديدة لم تؤكد على خطط كوالكوم لتبني الإستراتيجية ذاتها في إصدارات هذا العام.

وتشير بعض التوقعات إلى أن كوالكوم تقدم رقاقة Snapdragon 8s Gen 4 للأسواق مع توقعات بإرتفاع مستوى تسعير أعلى إصدار من الجيل القادم مقارنة برقاقة Snapdragon 8 Gen 3.

أيضاً من المتوقع أن يأتي إصدار Snapdragon 8s Gen 4 بتعزيز في الآداء لدعم عناوين الألعاب التي تتطلب آداء مكثف من المعالج.

يذكر أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 تنطلق بشكل رسمي في الربع الأخير من هذا العام، بينما ينطلق الجيل الأول من الهواتف الذكية المميزة بالرقاقة الجديدة للأسواق في الربع الأول من العام المقبل، على أن تتضمن هذه الإصدارات هواتف vivo X200 Ultra، و Oppo Find X8 Ultra، وGalaxy S24 Ultra، وتصل سرعة المعالج إلى 4.47GHz.

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