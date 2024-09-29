تكنولوجيا: سامسونج تطلق ساعة Galaxy Watch FE LTE للأسواق العالمية بسعر 250 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الكوري للأسواق العالمية اليوم نموذج ساعة Galaxy Watch FE LTE الذكية الذي يتوفر للمستخدمين بسعر 250 دولار.

يأتي نموذج LTE من ساعة Galaxy Watch FE الذكية للأسواق العالمية بأفضل المميزات مع مستوى تسعير جيد، حيث تدعم سامسونج الساعة بشاشة Super AMOLED، كما تأتي بميزة رسم التخطيط الكهربي للقلب ECG.

وتدعم الساعة الإتصال بشبكات LTE لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية مباشرة، كما يدعم الإنصال الخلوي المستخدمين بالإعتماد على الساعة الذكية بشكل مستقبل عند ممارسة الرياضة في المواقع الخارجية.

كما تأتي Galaxy Watch FE LTE برقاقة معالج Exynos W920، وذاكرة عشوائية 1.5 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلي 16 جيجا بايت.

أيضاً تضم الساعة شاشة Super AMOLED بحجم 1.02 إنش، وتدعم خاصية “Always-On” لعرض جيد وواضح للوقت، وللإشعارات، ومقاييس اللياقة البدنية حتى في سطوع النهار.

وتنطلق الساعة الذكية بحزمة متكاملة لرصد نشاط المستخدم ومراقبة حالته الصحية على مدار اليوم، والتي تتضمن تحليل تكوين الجسم، ومراقبة معدل ضربات القلب، وقراءة تخطيط القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتحليل حالة نوم المستخدم ، ومقياس تسارع، مع جيرسكوب.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بمقياس للضغط الجوي لتتبع دقيق لأنشطة المستخدم الخارجية، كما ترتكز الساعة على نظام WearOS، لذا ستدعم الوصول السلس لتطبيقات جوجل، كما تدعم تقنيات Wi-Fi وBluetooth 5.0 وNFC.

وتضم Galaxy Watch FE LTE بطارية بقدرة 247 mAh، كما تدعم معايير IP68، ومقاومة الماء عند 5ATM، على أن تتوفر في الأسواق العالمية بسعر 250 دولار تقريباً.

المصدر