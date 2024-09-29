تكنولوجيا: ‏Caviar تكشف عن هاتف Huawei Mate XT Ultimate المخصص المصنوع من الذهب عيار 24 قيراط مع جلد التمساح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Caviar عن أول هاتف Huawei Mate XT Ultimate ثلاثي الطي في العالم، والذي يتميز بمواد فاخرة مثل الذهب والكربون والتيتانيوم وجلد التمساح.

بسعر يبدأ من 12.770 دولارًا أمريكيًا، يستهدف هذا الإصدار الفاخر عشاق التكنولوجيا المتطورة بعد إطلاق هاتف Huawei Mate XT Ultimate مؤخرًا في الصين.

يعد هاتف Huawei Mate XT Ultimate أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في العالم، ويضم ثلاث شاشات وطلبات مسبقة تجاوزت بالفعل ستة ملايين وحدة.

يتوفر الإصدار القياسي من هاتف Mate XT بتشطيبات من الجلد الصناعي باللونين الأحمر والأسود، لكن Caviar أخذت هذا التصميم إلى آفاق جديدة من خلال مجموعة Rich Colors الحصرية.

تتضمن المجموعة نسختين مخصصتين: Gold Dragon و Black Dragon. تم تصنيع هذه الأجهزة من أجود المواد، وتقدم مزيجًا فاخرًا من التراث الصيني والتكنولوجيا الحديثة.

يعد إصدار Gold Dragon هو الطراز الرائد في هذه المجموعة، وهو مزين بالذهب عيار 24 قيراط باستخدام تقنية الطلاء الكهربائي المزدوج. وهو يتميز بأنماط معقدة مستوحاة من الفن الصيني القديم لصياغة السيف متعدد الطبقات من لونغتشيوان، وهي تقنية عمرها أكثر من 3000 عام. ويعكس التصميم الزخرفي إطار كاميرا Mate XT الشهير، مما يرتقي بالجهاز إلى قطعة فريدة من نوعها لهواة الجمع.

من ناحية أخرى، نسخة Black Dragon مستوحاة من Xuanlong الأسطوري من الأساطير الصينية وتتميز بجلد تمساح أسود يشبه حراشف التنين ولمسات مطلية بالذهب.

يتوفر هاتف Huawei Mate XT Ultimate المخصص من Caviar بخيارات تخزين تبلغ 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت. يبدأ سعر إصدار Black Dragon من 12770 دولارًا أمريكيًا، بينما يبدأ سعر طراز Gold Dragon من 14500 دولارًا أمريكيًا.

المصدر