تكنولوجيا: تصميم جديد لـ Google Shopping يبدو مختلف تمامًا عن البحث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في عام 2021، تم إيقاف تطبيق Google Shopping على نظامي أندرويد و iOS في إصدار الويب. والآن، يحصل Google Shopping على إعادة تصميم ملحوظة إلى حد ما.

تبدأ التغييرات بالشعار الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. هناك إصدار مخطط تفصيلي لأيقونة Google Shopping، ويبدو هذا الإصدار المبسط أنيقًا للغاية.

وفي الوقت نفسه، يتم استخدام خط فعلي لـ “Google” بدلاً من الشعار المعتاد للحصول على مظهر أكثر اتساقًا مع شعار “Shopping” الذي يأتي بعد ذلك.

يوجد اختصار “الصفقات” على اليمين بجوار شبكة التطبيق ومنتقي الحساب. يمتد التدرج الأزرق إلى شريط التطبيق الذي يحتوي على حقل البحث، بينما يتم استخدام زر هامبرغر يختلف عن كل تطبيق آخر من تطبيقات جوجل. يعتبر هذا تغيير غير متوقع إلى حد ما، في حين أنه يفتح درج التنقل الذي يزيل الزوايا الدائرية بالفعل.

تأتي “صفحة التسوق الرئيسية” و“الصفقات” مصحوبة بأيقونات ملونة، بينما يتم وضع الأزرار البارزة في حاويات على شكل حبوب مع خلفيات رمادية.

عندما تبحث فعليًا عن منتج ما، يتم وضع شريط أدوات “تحسين النتائج” في حاوية مستديرة ذات رؤوس عريضة. لاحظ أيضًا كيف تم استبدال المرشحات على شكل حبوب بالمستطيلات المستديرة.

ومع ذلك، فإن التغيير الأكبر هو الرسوم المتحركة المرحة للغاية عند تحميل الصفحة خلف شعار “Google Shopping”. فهو يستحضر مسح الباركود الذي يناسب الموقع بشكل واضح، ويبدو التأثير أكثر وضوحًا عند تمكين الوضع المظلة.

ومع ذلك، فإن إعادة تصميم Google Shopping هذه لم تظهر بعد لجميع الحسابات.

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