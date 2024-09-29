تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يختبر ميزة مخصصة للحدث في مجموعات الإعلان المجتمعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعمل تطبيق WhatsApp، وهو تطبيق المراسلة الذي يستخدمه الكثيرون في جميع أنحاء العالم، على تعزيز عروض إدارة المجتمع من خلال تقديم ميزة مخصصة للحدث داخل مجموعات الإعلان المجتمعية.

تعد هذه الميزة، والتي تعتبر حاليًا في مرحلة الاختبار التجريبي، بتبسيط تنظيم الأحداث والتواصل داخل المجتمعات الكبيرة، مما يسهل على المسؤولين والأعضاء البقاء على اطلاع واتصال.

يكمن جوهر هذا التحديث في تكامله مع مجموعات إعلان المجتمع. تعمل هذه المجموعات كمراكز مركزية لتحديثات وإشعارات المجتمع المهمة، مما يضمن حصول جميع الأعضاء، وخاصة الوافدين الجدد، على معلومات مهمة.

ومن خلال تمكين المسؤولين من إنشاء الأحداث وإدارتها مباشرةً ضمن مجموعات الإعلانات هذه، يضمن WhatsApp أقصى قدر من الرؤية والمشاركة.

غالبًا ما تؤدي الطريقة التقليدية لمشاركة الأحداث في المحادثات الجماعية المجتمعية المتكررة إلى ضياع المعلومات بين المحادثات غير المتعلقة بالموضوع. وتعالج الميزة الجديدة هذه المشكلة من خلال الاستفادة من قيود المراسلة المخصصة للمسؤول فقط في مجموعات الإعلانات.

تضمن هذه المساحة المخصصة أن تظل تفاصيل الحدث بارزة ويمكن الوصول إليها بسهولة، مما يخفف من خطر ضياع المعلومات الحيوية وسط الثرثرة غير الرسمية. علاوةً على ذلك، فإن دور مجموعة الإعلان كقناة الاتصال الأساسية يزيد من مدى وصول الأحداث.

يعتبر جميع أعضاء المجتمع، بغض النظر عن مشاركتهم في مجموعات فرعية أخرى، تلقائيًا جزء من مجموعة الإعلان، مما يعني يضمن عدم تفويت أي تحديثات مهمة.

يعمل هذا النهج المركزي أيضًا على تبسيط إدارة الأحداث للمسؤولين، مما يسمح لهم بإنشاء حدث مرة واحدة والوصول الفوري إلى المجتمع بأكمله.

لا يوفر هذا الأسلوب الوقت فحسب، بل يقلل أيضًا من سوء التواصل الذي قد ينتج عادةً عن نشر نفس الحدث عبر مجموعات متعددة.

من خلال دمج معلومات الحدث داخل مجموعة الإعلان، يضمن تطبيق WhatsApp الاتساق والوضوح، مما يمكّن أعضاء المجتمع من البقاء على نفس الصفحة دون الحاجة إلى التنقل عبر سلاسل المحادثات المتعددة.

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