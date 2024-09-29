شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يسعى لمحاكمة جوجل حال فوزه في الانتخابات لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو المرشح الجمهوري للرئاسة، إنه سيسعى إلى محاكمة شركة جوجل إذا فاز في انتخابات الخامس من نوفمبر، زاعمًا أن الشركة لا تعرض إلا "قصصًا سيئة" عنه.

ولم يقدم ترامب، في منشوره على موقع Truth Social، أي دليل على تأكيده بشأن جوجل.

وقال"لقد تبين أن جوجل استخدمت بشكل غير قانوني نظامًا يقتصر على الكشف وعرض القصص السيئة عن دونالد جيه ترامب، بعضها مختلق لهذا الغرض بينما، في الوقت نفسه، يكشف فقط عن القصص الجيدة عن" المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال ترامب: "هذا نشاط غير قانوني، ونأمل أن تحاكمهم وزارة العدل جنائيا بسبب هذا التدخل الصارخ في الانتخابات"، "إذا لم يكن الأمر كذلك، ومع مراعاة قوانين بلادنا، سأطلب محاكمتهم، على أعلى المستويات، عندما أفوز بالانتخابات، وأصبح رئيسًا للولايات المتحدة".

وقدم ترامب ادعاءً مماثلاً بشأن جوجل في عام 2019، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، وزعم في سلسلة من المنشورات على تويتر، المعروف باسم إكس، أن جوجل فضلت القصص الإخبارية السلبية عنه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، جدد بعض أنصار الرئيس السابق هذه الاتهامات.

وفي يوليو، بعد أيام من محاولة اغتيال ترامب، اتهم الملياردير إيلون ماسك، في منشور على موقع إكس، شركة جوجل بفرض حظر على البحث عن الرئيس السابق.