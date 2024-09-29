شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار iOS 18.2 التجريبى.. متى نتوقع التحديث التالى؟ والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة أبل لإطلاق iOS 18.1 في الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن متى يمكننا التطلع إلى التحديث التالي، إليك متى نتوقع إصدار أول إصدار تجريبي من iOS 18.2.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، فإنه من المقرر إطلاق iOS 18.1 في منتصف إلى أواخر أكتوبر، وستنتهي دورة الإصدار التجريبي لنظام iOS 18.1 في الأسابيع القادمة قبل الإصدار العام.

وفي السنوات السابقة، شحنت Apple تحديثاتها الكبيرة في أواخر أكتوبر، عادةً حوالي 25 أكتوبر، وقد يحدث هذا مرة أخرى هذا العام، ولكن وفقًا لمارك جورمان، من المحتمل أيضًا أن تستهدف الشركة إصدارًا مبكرًا في منتصف أكتوبر.

على أي حال، يبدو أن iOS 18.1 جاهز للإطلاق في منتصف إلى أواخر أكتوبر، وهذا يعطينا فكرة جيدة عن موعد توقع أول إصدار تجريبي من iOS 18.2.

تاريخ إصدار iOS 18.2 التجريبي

تتبع أبل نمطًا قياسيًا مع الغالبية العظمى من إصدارات برامجها الكبيرة، ويُرسل تحديثًا للعامة، ثم بعد فترة وجيزة يُرسل الإصدار التالي من البرنامج إلى مختبري النسخة التجريبية.

نتوقع أن تتبع أبل نفس النمط مرة أخرى مع iOS 18، وهذا يعني أن iOS 18.2 beta 1 يجب أن يصل في غضون أيام قليلة من الإصدار العام لـ 18.1.

ستكون أبرز ما يميز iOS 18.1 هي الموجة الأولى من ميزات Apple Intelligence:

* Genmoji لإنشاء الرموز التعبيرية الخاصة بك

* تطبيق Image Playground

* تكامل ChatGPT مع Siri وأدوات الكتابة

* الوعي بالسياق الشخصي لـ Siri

سيحصل Apple Mail أيضًا على ترقيات كبيرة في iOS 18.2، بما في ذلك التصنيف التلقائي للبريد الوارد.