شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق مهمة إنقاذ لرائدي فضاء عالقين في محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة "سبيس إكس" مهمة إنقاذ لرائدي الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية، وأرسلت طاقمًا صغيرًا لإعادتهما إلى الوطن ولكن ليس قبل العام المقبل.

انطلقت الكبسولة إلى المدار لجلب طياري الاختبار الذين عادت مركبة بوينغ الفضائية الخاصة بهم إلى الأرض فارغة في وقت سابق من هذا الشهر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، كما ترك التبديل في الرحلات الأمر لنيك لاهاي من وكالة ناسا والروسي ألكسندر جوربونوف لاستعادة بوتش ويلمور وسوني ويليامز.

نظرًا لأن ناسا تقوم بتناوب أطقم المحطة الفضائية كل ستة أشهر تقريبًا، فإن هذه الرحلة التي تم إطلاقها حديثًا بمقعدين فارغين مخصصين لويلمور وويليامز لن تعود حتى أواخر فبراير.

وقال المسؤولون إنه لا توجد طريقة لإعادتهم مبكرًا إلى SpaceX دون مقاطعة المهام المجدولة الأخرى.

بحلول وقت عودتهما، سيكون الزوجان قد سجلا أكثر من ثمانية أشهر في الفضاء، بعدما كانوا قد توقعوا أن يغيبوا لمدة أسبوع واحد فقط عندما قاموا بالتسجيل في أول رحلة رواد فضاء لشركة بوينج والتي انطلقت في يونيو.

قررت وكالة ناسا في نهاية المطاف أن طائرة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج كانت محفوفة بالمخاطر للغاية بعد سلسلة من مشاكل الدفع وتسريبات الهيليوم التي شابت رحلتها إلى المجمع المداري.

وقامت وكالة الفضاء بحذف اثنين من رواد الفضاء من إطلاق SpaceX لإفساح المجال في رحلة العودة لويلمور وويليامز.

تمت ترقية ويليامز منذ ذلك الحين إلى قائد المحطة الفضائية، والتي ستعود قريبًا إلى عدد سكانها الطبيعي البالغ سبعة أشخاص، وبمجرد وصول لاهاي وجوربونوف في نهاية هذا الأسبوع، يمكن لأربعة رواد فضاء يعيشون هناك منذ مارس المغادرة في كبسولة سبيس إكس الخاصة بهم، تأخرت عودتهم للوطن لمدة شهر بسبب اضطراب ستارلاينر.

وأشار هيج قبل الرحلة إلى أن التغيير هو الثابت الوحيد في رحلات الفضاء البشرية، كذلك "هناك دائمًا شيء يتغير. ربما هذه المرة كان الأمر أكثر وضوحا للجمهور”.

تم تعيين لاهاي في وظيفة قائد مهمة الإنقاذ بناءً على خبرته وتعامله مع حالة الإطلاق الطارئة قبل ستة أعوام، كمل فشل الصاروخ الروسي بعد وقت قصير من الإقلاع، وقفزت الكبسولة التي كانت تقله ورائد فضاء من الأعلى إلى بر الأمان.

تم سحب رائدة الفضاء الصاعدة في ناسا زينا كاردمان وطيارة الفضاء المخضرمة ستيفاني ويلسون من هذه الرحلة بعد أن اختارت ناسا الذهاب مع SpaceX لإعادة رواد الفضاء العالقين إلى الوطن.

وقالت وكالة الفضاء إن كلاهما سيكونان مؤهلين للطيران في مهمات مستقبلية. ظل جوربونوف بموجب اتفاقية تبادل بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الروسية.

وقالت كاردمان من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، حيث شاركت في البث المباشر للإطلاق: "لا أعرف بالضبط متى سيتم إطلاقي إلى الفضاء، لكنني أعلم أنني سأصل إلى هناك"، كذلك انضم إليها ويلسون هناك في وقت مبكر من بعد الظهر.

وقبل لحظات من الإقلاع، أشاد لاهاي بزميليه اللذين تركا وراءه: "غير قابلين للكسر. لقد فعلنا ذلك معًا، وبمجرد وصوله إلى المدار، وصفها بأنها "رحلة جميلة" وشكر كل من جعلها ممكنة.

وفي وقت سابق، أقر هيج بالتحديات المتمثلة في الإطلاق بنصف طاقم والعودة مع رائدي فضاء تم تدريبهما على مركبة فضائية أخرى.

وقال هيج بعد وصوله من هيوستن نهاية الأسبوع الماضي: "أمامنا تحدي ديناميكي". "نحن نعرف بعضنا البعض ونحن محترفون ونتقدم وننفذ ما يطلب منا." لطالما كانت SpaceX رائدة في برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا، والذي تم إنشاؤه مع تقاعد المكوكات الفضائية منذ أكثر من عقد من الزمن.

تفوقت شركة سبيس إكس على شركة بوينج في توصيل رواد فضاء إلى المحطة الفضائية في عام 2020، ويصل عدد رحلات ناسا الآن إلى 10 رحلات جوية.

عانت شركة بوينج من مجموعة متنوعة من المشكلات على مر السنين، حيث كررت رحلة تجريبية لمركبة ستارلاينر مع عدم وجود أي شخص على متنها بعد أن انحرفت الرحلة الأولى عن مسارها.

هبطت مركبة ستارلاينر التي تركت ويلمور وويليامز في الفضاء دون أي مشاكل في صحراء نيو مكسيكو في 6 سبتمبر، وعادت منذ ذلك الحين إلى مركز كينيدي للفضاء.

وقبل أسبوع، تم استبدال رئيس الدفاع والفضاء في شركة بوينج.