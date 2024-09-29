شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تفعيل رسائل RCS على نظام التشغيل iOS 18.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 06:00 م

تعد دعم خدمات الاتصالات الغنية (RCS) أحد الميزات الأقل شهرة في نظام التشغيل iOS 18، والذي أصبح متاحًا الآن للجميع، RCS هو إصدار محسّن من SMS للمراسلة النصية، وسيتيح تنفيذه لمستخدمي Apple التواصل مع مستخدمي Android بطريقة مماثلة لكيفية تعاملهم مع مستخدمي Apple الآخرين.

وبذلك، ستتمكن من استخدام إشعارات القراءة مع أصدقائك وعائلتك على نظام أندرويد، كما يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو عالية الجودة، وعرض مؤشرات الكتابة، والاستمتاع بإمكانيات المراسلة الجماعية المحسنة.

ويعتبر البدء في استخدام RCS كمستخدم لجهاز iPhone هو عملية سهلة للغاية وفقا للخطوات التالية :

كيفية تمكين رسائل RCS فى iOS 18

لحسن الحظ، يجب تنشيط RCS على جهاز iPhone الخاص بك مع تثبيت iOS 18 تلقائيًا وللتأكد اتبع هذه التعليمات:

الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك.

الخطوة 2: قم بالتمرير إلى الأسفل واختر التطبيقات.

الخطوة 3: حدد الرسائل .

الخطوة 4: قم بالتمرير إلى الأسفل، ضمن الرسائل النصية وحدد رسائل RCS .

الخطوة 5: قم بتبديل رسائل RCS إلى وضع التشغيل إذا لم تكن مفعلة بالفعل ، يمكنك أيضًا تعطيل رسائل RCS عن طريق إيقاف تشغيل الميزة.