شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب خطورتها على الأرض.. استخدام السلاح النووي لتغيير مسار الكويكبات والان نبدء بالتفاصيل

انبعاث الأشعة السينية

الدمام - شريف احمد - اكتشف علماء مختبرات سانديا في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية طريقة جديدة تتضمن استخدام السلاح النووي، في تغيير لمسار الكويكبات التي تشكل خطورة على الأرض.وخاض عالم الفيزياء ناثان مور ومجموعة من زملائه تجربة تحاكي ما يمكن أن يحدث عند تفجير قنبلة نووية بجانب الكويكب.ودرس هذا الفريق العلمي سابقًا تأثير موجة الصدمة المنبعثة من القنبلة الناتجة عن تمدد الغازات في تغيير مسار الكويكب، إذ أن كمية كبيرة من الأشعة السينية المنبعثة من انفجار القنبلة سيكون تأثيرها أكبر في تغيير مسار الكويكب.وتمكن الفريق العلمي باستخدام وحدة خاصة من محاكاة انبعاث الأشعة السينية التي قطعت "كويكبات من السيليكون والكوارتز مقاسها 12 ملم" المستخدمة في التجارب إلى نصفين.كما أن الأشعة تسببت في تبخر جزء من سطح "الكويكبات"، أما الغاز الناتج فدفع الأجسام بسرعة بلغت 69.5 و 70.3 مترًا في الثانية، كما يعتزم الباحثون إجراء تجارب جديدة ويأملون في يوم ما إجراء تجربة في الفضاء.