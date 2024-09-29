تكنولوجيا: وان بلس تقدم هاتف OnePlus 13 قريباً بقدرة شحن 100W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم وان بلس هاتف OnePlus 13 للأسواق قريباً بترقية جديدة في قدرة الشحن، حيث أكدت أحدث التقارير على أن هذا الإصدار يأتي بميزة دعم الشحن السريع بقدرة 100W.

تستعد شركة وان بلس للمنافسة في الأسواق خلال الفترة القادمة بإصدار جديد من هواتفها المميزة، ولقد كشفت أحدث التفاصيل عن قدرة الشحن في إصدار الشركة المرتقب OnePlus 13.

وتؤكد التفاصيل الجديدة أيضاً على إستمرار إستراتيجية وان بلس في ترقية قدرة الشحن في كل إصدار جديد من هواتف الشركة المميزة، حيث يأتي هاتف OnePlus 13 بتقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 100W.

وتشير التوقعات إلى أن القدرة الأعلى في الشحن ستدعم وان بلس في المنافسة بقوة مع إصدارات سامسونج، وابل وجوجل، حيث يمكن لإصدار وان بلس المرتقب الشحن الكامل خلال بضع دقائق.

ولقد تم التأكيد على هذه التفاصيل من خلال تسريبات جاءت من قاعدة بيانات 3C، حيث رصد الهاتف بنموذج رقم PJZ110 والذي ينطلق لاحقاً بعلامة OnePlus 13 التجارية، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي.

أيضاً إلى جانب الشحن السريع يدعم إصدار وان بلس القادم الإتصال بشبكات 5G، لإتصال سريع يدعم المستخدمين في مهام تشغيل الألعاب، وبث الفيديو أو العمل على شبكة الإنترنت.

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