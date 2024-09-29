تكنولوجيا: هاتف Vivo X Fold 4 يأتي بتصميم أنحف مقارنة بهاتف Honor Magic V3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه شركة Vivo للمنافسة بإصدار جديد في سوق الهواتف القابلة للطي قريباً، حيث يأتي هاتف Vivo X Fold 4 القادم بتصميم أنحف مقارنة بإصدار Honor الحالي Magic V3، وذلك بالرغم من السعة الأكبر المميزة لبطارية هذا الإصدار.

تنتقل المنافسة بين الشركات المصنعة للهواتف القابلة للطي إلى مستوى جديد، حيث تسعى الشركات لتطوير جيل جديد من الهواتف القابلة للطي التي تجمع بين الآداء القوي والتصميم الأكثر نحافة.

ولقد تفوقت Honor بإصدارها الحالي Magic V3 الذي تميز بسُمك 9.2مم فقط عند الطي، وسُمك 4.35مم عند فتح الشاشة، ومع إنطلاق إصدار سامسونج الجديد من هواتف Galaxy Z Fold إلا أن العملاق الكوري لم تقدم الإصدار المنافس لهذا التصميم النحيف.

من جانب أخر أكد تقرير جديد جاء من “Digital Chat Station” على أن شركة Vivo بدأت بالفعل في العمل على تطوير هاتف Vivo X Fold 4 الذي يأتي بتصميم نحيف منافس لإصدار Honor، والذي يصل إلى 8مم عند طي الشاشة.

أيضاً إلى جانب التصميم النحيف لإصدار Vivo المرتقب تشير التسريبات إلى أن هاتف X Fold 4 يأتي أيضاً بتصميم أخف من هاتف Magic V3 المميز بوزن 226 جرام.

كما أكدت التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” على أن هذا التصميم النحيف والخفيف لهاتف Vivo X Fold 4 يأتي مع سعة كبيرة للبطارية تصل إلى 6000 mAh، لذا يتفوق على إصدار Honor Magic V في سعة البطارية أيضاً.

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