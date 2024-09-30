شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تحظر الروابط المخترقة على فيسبوك وانستجرام وثريدز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث أن شركة ميتا تقوم "بتقييد" الروابط على منصات Threads وInstagram وFacebook التي تؤدي إلى نشرة Ken Klippenstein الإخبارية التي تحتوي على ملف JD Vance، والذي يُزعم أنه تم الاستيلاء عليه في عملية اختراق إيرانية لحملة ترامب، بحسب موقع theverge الأمريكى.

ويبدو أن الشركة قد أزالت المنشورات التي تحتوي على الرابط ويبدو أنها تحظر الروابط إلى ملفات PDF للملف المستضافة في مكان آخر، فيما أرسل المتحدث باسم شركة Meta، ديف أرنولد، بيان الشركة عبر البريد الإلكتروني إلى The Verge والذى جاء فيه:

"لا تسمح سياساتنا بنشر محتوى من مصادر مخترقة أو محتوى تم تسريبه كجزء من عملية حكومية أجنبية للتأثير على الانتخابات الأمريكية، وسنعمل على منع مشاركة مثل هذه المواد على تطبيقاتنا بموجب معايير مجتمعنا."

وتحظر صفحة Meta المخصصة لانتهاكات الخصوصية على المستخدمين مشاركة التفاصيل "التي تم الحصول عليها من مصادر مخترقة"، بالإضافة إلى "المواد التي تدعي الكشف عن معلومات غير عامة ذات صلة بالانتخابات والتي تتم مشاركتها كجزء من عملية التأثير على الحكومة الأجنبية".

وأبلغ أشخاص على منصة Threads أن Meta قام بإزالة منشوراتهم التي تحتوي على الرابط، ويبدو أيضًا أن Meta يقوم بتعطيل الروابط إلى المستند المستضاف في مكان آخر، مثل منشور آخر يزعم أنه يربط بملف PDF على Google Drive.

وتحتوي العديد من مشاركات Threads بدلاً من ذلك على روابط لبحث Google عن مقال Klippenstein's Substack أو نشر الرابط المباشر، مع مسافات عشوائية ، أو كلمات بدلاً من علامات الترقيم، أو حتى رموز QR ، ولا يبدو أن Meta يحظر المشاركات حول الملف أو عمليات البحث عنه.

وقامت شركة X بحظر الروابط المؤدية إلى القصة، وأبلغ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الآخرون عن عدم قدرتهم على مشاركة المستند عبر حساباتهم على Google Drive .