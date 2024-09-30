شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة مالية تكشف انخفاض قيمة منصة X التسويقية بشكل رهيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر قيمة X (تويتر سابقًا) في الإنخفاض بمعدل مثير للإعجاب، حيث أصبحت قيمة منصة التواصل الاجتماعي الآن أقل بنسبة 79 في المائة مما كانت عليه عندما اشتراها إيلون ماسك، وفقًا لتحليل أجرته شركة الاستثمار Fidelity.

وبحسب موقع mashable الأمريكى، فإن المنصة المالية تعرف ما تتحدث عنه أيضًا، لأنها ساعدت ماسك في الاستحواذ على X في عام 2022 وتمتلك حصة في الشركة، وكان الاستثمار الأولي لشركة Fidelity، وفقًا لـ TechCrunch،حوالي 19.66 مليون دولار، وفي غضون ذلك، يسرد أحدث تقرير مالي لشركة Fidelity قيمة حصتها في X بمبلغ 4،185،614 دولارًا، وهذا انخفاض مثير للقلق بنحو 79 في المائة.

وفي يناير 2024، قامت شركة Fidelity بالفعل بتقييم حصتها في X بنسبة أقل بنحو 71.5%، وقد أوضحت وثائق حديثة مدى الانخفاض الحاد في إيرادات X، وفي الوقت نفسه، أشار تقرير جديد إلى أن المعلنين - الذين كانوا بالفعل يفرون من منصة Musk بأعداد كبيرة - يخططون لإنفاق أقل على X في عام 2025.