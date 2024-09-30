شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زمن البطايق راح.. تقنية التعرف على الوجه تستبدل بطاقات الهوية خلال 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد بريطانيا، لبدء تفعيل تقنية التعرف على الوجه في جميع أنحاء الحياة اليومية، ليتم تعميمها داخل المنزل والمدارس والمتاجر والمستشفيات، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذه التقنية فائقة الذكاء 15 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2032، ومن المقرر أن تحل محل مفاتيح المنازل والسيارات، وسيتم استخدامها حتى لتسجيل السجلات المدرسية.

تقنية التعرف على الوجه تكلف بريطانيا 15 مليار جنيه إسترليني

ومن المقرر أن يحل التعرف على الوجه محل المفاتيح وجوازات السفر والتذاكر في غضون 5 سنوات، وهذا يعني إنه في غضون السنوات الخمس المقبلة، يمكننا التخلص من بطاقات الصعود وجوازات السفر في المطارات والتذاكر في الحافلات والأنفاق والقطارات، وستساعد وجوهنا في تأكيد سجلاتنا الطبية للأطباء العامين وموظفي المستشفى لمزيد من الأمان.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه ألمانيا وفرنسا هذا الأسبوع من أن عمليات التحقق البيومترية الجديدة على الحدود في الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تبدأ في 10 نوفمبر، ليست جاهزة.

وسيتطلب نظام الدخول والخروج غير المختبر من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المصطافين البريطانيين، الوقوف في طوابير في الهجرة لتسجيل التفاصيل، بما في ذلك بصمات الأصابع وصور الوجه.

مزايا تعميم خاصية التعرف على الوجه في حياتنا اليومية



ومن جانبه أكد أحد الخبراء في الأمن السيبراني، جيك مور، أن هذه التقنية ستكون في كل جزء تقريبًا من حياتنا في السنوات القادمة، محذرا من استخدامها بشكل سيئ، فإن تقنية التعرف على الوجه مرعبة وتشكل خطرًا كبيرًا، حال وقوعها في الأيدي الخطأ، فقد نشهد مستقبلًا على غرار فيلم Minority Report، حيث يتم القبض على الأشخاص قبل ارتكابهم جريمة، أو تعرف المتاجر من أنت قبل دخولك.

وتقوم التقنية بمسح ثلاثي الأبعاد للوجه، ثم تقيس المسافة بين العينين والأذنين والأنف، ثم يستخدم البيانات لإنشاء ملف تعريف حيوي فريد لكل شخص.

وقد أطلقت Apple مؤخرًا تقنية بيومترية على الهواتف، بينما يمكن استخدام التعرف على الوجه قريبًا في المدارس، حيث يمكن لتقنية التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي "التنبؤ بالآراء السياسية" مما أثار تحذيرات من الباحثين حول المكان الذي تنشر فيه الصور على الإنترنت.



وتُستخدم تقنية التعرف على الوجه للمراقبة في دور الرعاية طويلة الأجل لكبار السن لمعرفة ما يجري، ويمكن أن تحدد التقنية هوية المرضى ومطابقة السجلات الطبية وتأمين وفحص وصول الأشخاص إلى مناطق معينة داخل المستشفى."

يمكن لبرنامج يسمى Face2Gene مسح الوجه للكشف عن علامات الأمراض النادرة، والذى يتم استخدامه بالفعل في أمريكا ويمكن طرحه قريبًا في بريطانيا

أما بالنسبة لاستبدال مفاتيح المنزل والسيارة، فقد تم إطلاق نظام Lockly Visage في المملكة المتحدة، بحوالي 300 جنيه إسترليني، يحل محل مزلاج الباب الأمامي الخاص بك ويقدم نظام أمان عالي التقنية، حيث يمكنه تخزين ما يصل إلى 100 ملف تعريف وجه للأشخاص الذين يمكنه السماح لهم بالدخول بدون مفتاح.

وفي الوقت نفسه، تقوم سيارة Genesis GV60 بمسح وجهك أثناء دخولك وتضبط درجة الحرارة والموسيقى لتناسبك، كما يقوم مستشعر بصمة الإصبع بتشغيل المحرك داخل المنزل، يمكن لهذه الأنظمة مسح وجهك وتخصيص البرامج التلفزيونية والتطبيقات لك.

وجهك سيكون قريبا جواز سفرك .. اعرف التفاصيل

وهذه التقنية تعني، أن وجهك سيكون قريبًا جواز سفرك إلى الحياة اليومية، و سيساعد الأطباء على الوصول إلى السجلات الطبية، في حين سيساعد الوصول إلى وسائل النقل أيضًا

وقد تعهدت الحكومة البريطانية، بتخصيص 55.5 مليون جنيه إسترليني لمزيد من شاحنات الشرطة المزودة بتقنية التعرف على الوجه في الشوارع الرئيسية للحد من سرقة المتاجر.

سلبيات تطبيق تقنية التعرف على الوجه

ولكن هناك إشكالية تتعلق في خطورة هذه المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتعرض خصوصيتنا للخطر أيضًا، وحيث يمكن للعصابات استهداف الوصول إلى التعرف على الوجه للسيارات والمنازل.

والجدير بالذكر أن خاصية التعرف المباشر على الوجه قد تم حظرها في اوروبا