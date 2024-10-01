شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة الإنترنت اللاسلكية معرضة لخطر الهجمات الإلكترونية.. كيفية التحقق من الراوتر والان مع تفاصيل الخبر

حذر الخبراء من أن اتصالك بالإنترنت قد يمنح المجرمين إمكانية الوصول إلى أكثر معلوماتك حساسية، حيث وجدت الأبحاث التي أجرتها شركة Broadband Genie، أن غالبية الأشخاص لم يتخذوا أبدًا خطوات بسيطة لحماية أجهزة الراوتر من الهجمات الإلكترونية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من خلال ترك إعدادات الخصوصية وكلمات المرور افتراضية والفشل في تحديث تحديثات الأمان الحيوية، قد يترك الأشخاص شبكاتهم مفتوحة على مصراعيها للمتسللين، وإليك كيفية التحقق من تحديث جهازك بأحدث ميزات الأمان، وما يجب عليك فعله إذا لم يكن كذلك.



أجهزة الراوتر هي الأجهزة التي تسمح بالاتصال بالإنترنت الأوسع من خلال العمل كبوابة تمرر المعلومات من جهاز إلى آخر، وتعمل بمثابة جوهر شبكة WiFi في منزلك ولكن معظمنا لا يلمسها أو حتى يفكر فيها بعد توصيلها.



استطلعت شركة Broadband Genie آراء 3000 مستخدم للإنترنت لمعرفة كيفية استخدامهم لأجهزة التوجيه الخاصة بهم، ووجد استطلاعهم أن أكثر من نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع لم يغيروا أبدًا أيًا من إعدادات المصنع الخاصة بأجهزتهم.



قال أوليفر ديفين، الباحث الأمني الكبير في شركة ماكافي: "قد تكون العديد من الإعدادات الافتراضية خطيرة في أيدي مجرمي الإنترنت"، وبالإضافة إلى ذلك، وجد الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الأشخاص لم يغيروا أبدًا اسم شبكة WiFi أو كلمة المرور الخاصة بهم.



إذا كانت شبكة WiFi الخاصة بك لا تزال تحمل اسمها الافتراضي، فهذا يسهل على المتسللين البحث عن نوع كلمة المرور التي من المحتمل أن تكون لشبكتك وتضييق نطاق التخمينات المحتملة.



أضاف ديفين: "تمامًا مثل تغيير القفل على بابك الأمامي، فإن تغيير كلمة مرور جهاز التوجيه الافتراضية سيضمن أن الأشخاص المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى شبكة منزلك".



من بين القضايا الأمنية الخطيرة الأخرى التي حددها التقرير أن حوالي تسعة من كل عشرة أشخاص (89 في المائة) لم يقوموا مطلقًا بتحديث البرامج الثابتة لجهاز التوجيه الخاص بهم.



تصدر شركات تقديم خدمات الإنترنت (ISPs) تحديثات بشكل متكرر تضيف ميزات جديدة، وتحل المشكلات، وتصلح نقاط الضعف الأمنية، وعندما لا يتم تحديث هذه التحديثات، يمكن للمتسللين استخدام نقاط ضعف أمنية قديمة ومعروفة لاختراق الشبكة.



ويقول السيد ديفان، "يستغل مجرمو الإنترنت الأخطاء والثغرات الأمنية في البرامج الثابتة، للوصول إلى معلوماتك عبر الإنترنت".

كما أنه للتحقق من إعدادات جهاز التوجيه الخاص بك أو تغيير كلمات المرور الخاصة بك، ستحتاج إلى الانتقال إلى صفحة تكوين جهاز التوجيه WiFi عبر الإنترنت.



للقيام بذلك، افتح أي متصفح إنترنت على جهاز متصل بشبكة WiFi الخاصة بك وأدخل عنوان IP الخاص بشبكتك في شريط العنوان أو البحث.

بمجرد إدخال عنوان IP والضغط على Enter، سينقلك هذا إلى صفحة تسجيل الدخول حيث سيُطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز الراوتر، والتي يمكن العثور عليها عادةً على الملصق حيث تتم كتابة كلمة المرور الافتراضية.

من هناك، يجب أن تكون قادرًا على التنقل عبر الإعدادات لتغيير كلمات المرور واسم الشبكة أو تثبيت أي تحديثات مطلوبة.

وإذا وجدت جهازًا غير متوقع على شبكتك أو كنت تعتقد أنك كنت ضحية لهجوم إلكتروني، فمن المهم أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين شبكتك.

أولاً، افصل الإنترنت وقم بإعادة ضبط المصنع بالكامل لجهاز التوجيه، مما سيؤدي إلى إزالة أي رمز قد يكون المتسلل قد ثبته لمنح نفسه حق الوصول.

بمجرد إعادة تعيين جهاز التوجيه، ستحتاج إلى تغيير كلمة مرور المسؤول وكلمة مرور WiFi وأسماء الشبكة إلى شيء فريد

احرص على عدم تكرار أي من كلمات المرور الحالية أو استخدام المعلومات الشخصية، وتحقق من أي أجهزة أو حسابات تعتقد أنه قد تم الوصول إليها الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها إذا لزم الأمر.