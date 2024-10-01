شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic تقاضى جوجل من أجل "جميع المطورين".. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت Epic اليوم دعوى قضائية جديدة ضد جوجل وSamsung، بعد أربع سنوات من مقاضاتها الأولى لـجوجل بسبب احتكارها لمتجر التطبيقات، هذه المرة، كما أفاد موقع 9to5google، تركز Epic على ميزة "Auto Blocker" التي تحد من المستخدمين بتثبيت التطبيقات من "مصادر معتمدة"، بحسب موقع the verge.

ومع ذلك، يواصل سويني الادعاء أن Epic تقاتل نيابة عن "جميع المطورين"، وليس فقط Epic نفسها، ويتم تمكين ميزة Auto Blocker افتراضيًا على أجهزة الشركة، وتهدف دعوى Epic إلى إعلان الميزة غير قانونية وإزالتها أو إيقاف تشغيلها افتراضيًا.

ووفقًا لـ Epic، فإن ميزة Auto Blocker "تعزز متجر google Play باعتباره الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للحصول على التطبيقات، مما يمنع أي متجر آخر من المنافسة على قدم المساواة".

في مقابلة على طاولة مستديرة مع The Verge، ادعى سويني أنه يقاتل مرة أخرى نيابة عن جميع المطورين، وليس فقط Epic:

يقول سويني: "إذا كنا قد قاتلنا Epic ضد Apple وEpic ضد جوجل فقط على أساس حصول Epic على امتيازات خاصة، فربما كانت مناقشات التسوية مع Apple وجوجل مثمرة، ولكن إذا فعلنا ذلك، فسنبيع جميع المطورين".

ومع ذلك، يخبرك بحث سريع على جوجل بخلاف ذلك. أثناء دعوى Epic ضد Apple، سُئل سويني عما إذا كان سيقبل صفقة خاصة من Apple مقابل عمولة أقل في متجر التطبيقات، وقال سويني، على الرغم من ادعائه أنه كان يقاتل Apple نيابة عن جميع المطورين، إنه كان ليفعل ذلك بالضبط:

المحامي: إذا أخبرتك Apple أنها ستعرض عليك صفقة ولا تقدم أي مطورين آخرين، هل كنت لتقبل ذلك؟

سويني: نعم، كنت سأفعل.

في الأساس، اعترف سويني بأنه كان ليوافق تمامًا على "بيع جميع المطورين".

لقد نجحت شركة أبل في تأمين "انتصار ساحق" في تلك الدعوى القضائية، ولا يزال من غير الواضح نتيجة الدعوى القضائية الأخيرة التي رفعتها شركة Epic ضد جوجل وسامسونج، ولكن في غضون ذلك، حصلنا على مثال آخر على التضليل الذي استخدمه سويني.