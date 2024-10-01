شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب وSESAC يتوصلان إلى اتفاق لإعادة مكتبة الموسيقى الخاصة بها للمنصة والان مع تفاصيل الخبر

توصلت يوتيوب لاتفاق مع SESAC، مما يضمن عودة مكتبة ضخمة من الموسيقى التى كانت غير متاحة مؤقتًا، حيث تسبب الانقطاع القصير، الناجم عن خلاف حول الترخيص، فى إحباط العديد من المستخدمين بسبب الأغانى المفقودة ورسائل الخطأ، ويشير الحل السريع إلى التزام من كلا الطرفين بضمان الوصول المستمر إلى الموسيقى لملايين المستخدمين.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن SESAC، هى منظمة بارزة لحقوق الأداء، تمثل حقوق الطبع والنشر للعديد من مؤلفى الأغانى والناشرين، ويضم كتالوجها مجموعة واسعة من الأنواع الموسيقية والفنانين، بما فى ذلك الأسماء الشعبية مثل Adele وBob Dylan وNeil Diamond.

تمكن اتفاقية الترخيص مع يوتيوب المنصة من بث الموسيقى وأدائها بشكل قانونى من مكتبة SESAC الضخمة.

تعد العودة السريعة لفهرس الموسيقى الخاص بـ SESAC هى تطور إيجابى لكل من يوتيوب ومستخدميه، ويمكن للمنصة الاستمرار فى تقديم مكتبة موسيقية متنوعة وشاملة، بينما يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالوصول دون انقطاع إلى أغانيهم وفنانينهم المفضلين.

كما يؤكد القرار على أهمية التعاون المستمر والتفاوض بين المنصات وحاملى الحقوق لضمان نظام بيئى مستدام ومفيد للطرفين لاستهلاك الموسيقى.