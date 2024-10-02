شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تشبه ايفون.. جوجل تختبر واجهة جديدة للاتصال والان مع تفاصيل الخبر

تختبر جوجل "واجهة مستخدم" جديدة للشاشة التي قد يراها مستخدمو Pixel وبعض مستخدمي أندرويد Android عند تلقي مكالمة هاتفية واردة، حيث تم اكتشاف واجهة المستخدم الجديدة مخفية في تطبيق Google Phone وهي تشبه الشاشة المستخدمة في iPhone للرد على المكالمات الواردة.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone Arena"، ستعرض الهواتف المثبت عليها تطبيق Google Phone زرًا يجب تمريره لأعلى للرد على مكالمة أو تمريره لأسفل لرفضها.



تتميز واجهة المستخدم الجديدة التي يتم اختبارها بتصميم مكون من زرين، منها الزر الأحمر على اليسار مع أيقونة سماعة الهاتف الأرضي يحتوي على كلمة "رفض" أسفله، وعلى الجانب الأيمن يوجد زر أخضر مع سماعة الهاتف الأرضي في الوضع الذي سيتم حمله فيه إذا كنت في مكالمة، وفي الأسفل، ترى كلمة "قبول".



واجهة الاتصال



يستخدم بعض مصنعي أندرويد بالفعل واجهة مستخدم ذات زرين لقبول أو رفض المكالمات.

وتحتوي واجهة مستخدم iOS للمكالمات الواردة على زر الرفض الأحمر على اليسار وزر القبول الأخضر على اليمين وهو بالضبط الشكل الذي تظهر به الشاشة التي تختبرها جوجل الآن.

ولم تعلن جوجل بعد عن إجراء أي تغييرات على تطبيق الهاتف، لذا يمكن افتراض أن التصميم الجديد في مرحلة الاختبار فقط.



وهذا يعني أن مستخدمي Android الذين يُطلب منهم تقديم ملاحظاتهم بعد اختبار واجهة المستخدم الجديدة قد يكون لديهم بعض القول في الشكل الذي قد يبدو عليه هاتف Android الخاص بهم عند ورود مكالمة.

