شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كلمة السر.. درعك الأول لصد الهجمات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد كلمة المرور هي خط الدفاع الأول في حماية معلوماتك الشخصية والمالية على الإنترنت، حيث تعد النقطة التي يعتمد عليها القراصنة لاختراق الحسابات والوصول إلى بياناتك.

لذلك، يعتبر اختيار كلمات مرور قوية ومعقدة من أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على أمن حساباتك، والقراصنة غالباً ما يعتمدون على البرامج الآلية التي تجرب الملايين من تركيبات كلمات المرور حتى تنجح، ولهذا تحتاج إلى استخدام كلمات مرور تجعل هذا الأمر صعبًا للغاية.

أهمية كلمة مرور قوية:

- الحماية من الهجمات العشوائية: تعتمد العديد من الهجمات على تجربة عدد كبير من كلمات المرور حتى يتم العثور على الكلمة الصحيحة، لذا تعقيد الكلمة يبطئ هذه العملية.



- تقليل خطر الاختراق المباشر: باستخدام كلمات مرور قوية، تزيد من صعوبة التخمين على المخترق.



- حماية البيانات الحساسة: سواء كانت بيانات مصرفية أو بريدًا إلكترونيًا، كلمة مرور قوية تحميك من الوصول غير المصرح به إلى بياناتك.

خطوات لإنشاء كلمة مرور قوية:

- استخدم مزيجاً من الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز: تنويع مكونات كلمة المرور يجعل من الصعب تخمينها، مثال: "P@ssw0rd!2024" أفضل بكثير من "password123".



- تجنب المعلومات الشخصية: مثل الأسماء، تواريخ الميلاد، أو أي شيء يمكن تخمينه بسهولة.



- أنشئ كلمة مرور طويلة: ينصح باستخدام 12 حرفًا على الأقل. كلما زادت طول الكلمة، زادت صعوبتها.



- استخدم كلمات مرور مختلفة لكل حساب: لا تكرر استخدام نفس كلمة المرور لحسابات مختلفة، لأن اختراق حساب واحد قد يؤدي إلى اختراق الحسابات الأخرى.



- استخدم مدير كلمات المرور: إذا كنت تجد صعوبة في تذكر كلمات مرور معقدة، يمكنك الاعتماد على تطبيقات مثل LastPass أو 1Password لتخزين كلمات مرورك بشكل آمن.

نصائح إضافية:

غير كلمات مرورك بانتظام: حتى الكلمات القوية تحتاج إلى التغيير من وقت لآخر.

تفادي كتابة كلمات المرور في أماكن مكشوفة: مثل كتابة كلمات المرور على أوراق ملصقة بجانب جهاز الكمبيوتر.