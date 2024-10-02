شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعلن عن ميزات جديدة لمكالمات الفيديو.. كيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

أطلق واتساب ميزات جديدة ومثيرة لمكالمات الفيديو من شأنها أن تجعل المحادثات أكثر متعة وجاذبية ، والآن يمكن للمستخدمين تخصيص مكالمات الفيديو الخاصة بهم باستخدام الفلاتر والخلفيات، مما يضيف لمسة فريدة لكل محادثة.

سواء كنت تتحدث مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء، فإن هذه الميزات تتيح لك تخصيص تجربة الفيديو لتناسب حالتك المزاجية أو إعدادك من خلال هذه التحديثات، وتهدف واتساب إلى جعل مكالمات الفيديو ليست عملية فحسب، بل أيضًا معبرة وممتعة.

وفيما يلى دعنا نتعمق في ماهية هذه الميزات الجديدة وكيف يمكنها أن تجعل مكالماتك أكثر إثارة.

مرشحات لإضافة تأثيرات إلى مقاطع الفيديو

من أهم الميزات الجديدة هي المرشحات ، وتتيح المرشحات للمستخدمين إضافة تأثيرات فنية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم، مثل إضافة لمسة من الألوان أو أسلوب فريد، مما يجعل المكالمة أكثر متعة أو جاذبية بصريًا ، وهناك 10 مرشحات متاحة، بما في ذلك خيارات مثل Warm وCool وBlack & White وDreamy والمزيد.

ويساعد كل مرشح في تحديد مزاج مختلف، بحيث يمكن للمستخدمين اختيار المرشح الذي يناسب محادثتهم بشكل أفضل ، وهذه الميزة رائعة لخلق جو مرح أثناء مكالمات الفيديو.

مزيد من خيارات الخلفية

الخلفيات هي إضافة رائعة أخرى، ويمكنك الآن تغيير ما يظهر خلفك أثناء المكالمة، مما يسمح لك بإخفاء محيطك الفعلي ، على سبيل المثال يمكنك جعل الأمر يبدو وكأنك في غرفة معيشة مريحة أو مقهى مزدحم أو حتى على الشاطىء ، وهناك أيضًا خيارات عملية، مثل تأثير التمويه، الذي يحافظ على التركيز عليك مع إخفاء خلفيتك بمهارة، تمامًا مثل المرشحات، هناك 10 خلفيات للاختيار من بينها ، هذه الميزة مثالية للحفاظ على الخصوصية مع إضافة خلفية أنيقة.

لمسة لتحسين مظهرك

كما قدم تطبيق واتساب ميزة "Touch up"، التي تعمل على تنعيم مظهرك للحصول على مظهر أكثر أناقة ، بالإضافة إلى ذلك، هناك خيار "Low Light" الذي يعمل على تعزيز السطوع في الإعدادات الخافتة، مما يضمن أن يبدو الفيديو الخاص بك واضحًا وحيويًا بغض النظر عن مكان وجودك ، وتم تصميم هذه الميزات لمساعدتك على الشعور بمزيد من الثقة أثناء المكالمات، بغض النظر عن البيئة.

كيف يمكنك استخدام هذه الميزات

لاستخدام هذه الميزات أثناء مكالمة فيديو، ما عليك سوى الضغط على أيقونة التأثيرات في أعلى يمين الشاشة وتصفح الخيارات المتاحة ، سواء كنت في مكالمة فردية أو محادثة فيديو جماعية، فمن السهل الوصول إلى هذه التأثيرات وتطبيقها.

متى سيحصل المستخدمون على هذه الميزات؟

من المقرر أن تصل هذه التحديثات إلى جميع مستخدمي WhatsApp في الأسابيع المقبلة، لذا ترقبها قريبًا، وسيتمكن الجميع من الاستمتاع بمكالمات فيديو أكثر تخصيصًا ومتعة على WhatsApp.