شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Square Enix تسعى لطرح Final Fantasy 16 على Xbox بعد إصدار PC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إصدار Final Fantasy XVI حصريًا على PS5 في عام 2023، ووصلت اللعبة أخيرًا إلى الكمبيوتر الشخصي الشهر الماضي، ولا تزال لعبة تقمص الأدوار والحركة غير متوفرة على Xbox، ولا توجد خطط إطلاق مؤكدة على وحدة تحكم مايكروسوفت، والآن، قدم الناشر Square Enix تحديثًا بشأن الإصدار المحتمل لـ Final Fantasy 16 على Xbox Series S / X.

Final Fantasy XVI على Xbox

وفقًا لمنتج Final Fantasy 16 وأسطورة الصناعة Naoki Yoshida، المعروف شعبياً باسم Yoshi-P، تريد Square Enix إصدار منفذ Xbox لـ FFXVI، لكن الشركة لا تستطيع تأكيد الجدول الزمني لذلك حتى الآن.

وقال يوشيدا في مقابلة مع Video Games نُشرت الأسبوع الماضي: "بالطبع أعلنا عن إصدار الكمبيوتر الشخصي من اللعبة، لذا بالنظر إلى إصدار Xbox، نريد إصدارها على Xbox"، "لكن عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل مثل موعد توفر اللعبة وما إلى ذلك، فنحن لسنا في وضع يسمح لنا بمشاركة أي شيء".

ومع ذلك، طلب المنتج من لاعبي Xbox عدم التخلي عن الأمل، قائلاً إن Square Enix تريد بشدة نقل اللعبة إلى Xbox، "لكن بالطبع، أريد أن أقول إنه ليس الأمر وكأن الأمل صفر، ونحن نريد حقًا تحقيق ذلك، لذلك يجب ألا يستسلم اللاعبون من حيث آمالهم".

لم تؤكد Square Enix ولا مايكروسوفت حتى الآن وجود منفذ Xbox لـ Final Fantasy 16.

يذكر أنه تم إطلاق Final Fantasy 16 لأول مرة على PS5 في 22 يونيو 2023، وانتقلت اللعبة مؤخرًا إلى الكمبيوتر الشخصي، وتم إطلاقها على Steam وEpic Games Store في 17 سبتمبر، وتم أيضًا إطلاق إصدار كامل، يجمع بين توسعات Echoes of the Fallen وThe Rising Tide مع اللعبة الرئيسية، مؤخرًا على PS5.

وأطلقت شركة Square Enix أحدث ألعاب Final Fantasy حصريًا على PS5، وهي الاستراتيجية التي انتهت بإلحاق الضرر بالمبيعات، وفي وقت سابق من هذا العام، قال الناشر في تقرير أرباح إن مبيعات الألعاب ذات الميزانية الكبيرة كانت مخيبة للآمال، ووفقًا للرئيس التنفيذي للشركة تاكاشي كيريو، فإن مبيعات Final Fantasy VII Rebirth و Final Fantasy XVI و Foamstars - كلها ألعاب حصرية لـ PlayStation - كانت أقل من التوقعات من حيث الإيرادات والأرباح.

ونتيجة لذلك، خضعت Square Enix منذ ذلك الحين لإعادة هيكلة كبيرة وتبتعد عن ممارستها المتمثلة في إصدار عناوينها الرئيسية أولاً على PlayStation، ووفقًا لكيريو، في المستقبل، ستكون الإصدارات الكبيرة عبارة عن إطلاقات متعددة المنصات، متوفرة عبر PlayStation و Nintendo Switch و Xbox والكمبيوتر الشخصي.