شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لثريدز يسمح للمستخدمين رؤية تفاصيل متابعيهم وتفاعلاتهم والان مع تفاصيل الخبر

تعمل Meta باستمرار على تحسين توافق Threads مع النظام الفيدرالي الأمريكى خلال العام الماضي، والآن تتخذ الشركة خطوة مهمة أخرى من خلال التحديث الذي يسمح للمستخدمين برؤية المزيد من التفاصيل حول متابعيهم وتفاعلاتهم مع الأشخاص من خوادم أخرى عبر الاتحاد الفيدرالي.

حتى الآن، أظهرت Threads ردودًا من Mastodon وخوادم أخرى، ونبهت المستخدمين إلى الإعجابات على منشوراتهم من التطبيقات الفيدرالية الأخرى. ولكن لم تكن هناك طريقة يمكن لمستخدم Threads من خلالها رؤية تفاصيل حول متابعيه من تلك الخدمات، وأوضح آدم موسيري في منشور له أن هذا يتغير الآن.

مع التحديث، سيتمكن أي شخص قام بالاشتراك في المشاركة الفيدرالية على Threads من رؤية قائمة مفصلة بمتابعيه من الخوادم الأخرى وعرض ملفاتهم الشخصية ، وسيمنح هذا الأشخاص في Threads فكرة أفضل عن مدى وصولهم وجمهورهم على Mastodon والتطبيقات الأخرى.

ولا يزال الدعم المتنوع للخيوط محدودًا إلى حد ما بشكل عام ، ولا يزال المستخدمون غير قادرين على الرد على الردود التي تنشأ على تطبيقات خارج Threads، ولا توجد طريقة للبحث عن الأشخاص على خوادم أخرى من Threads.

ولا يزال هناك أيضًا تأخير في النشر المتبادل، سيستغرق الأمر الآن 15 دقيقة حتى تظهر مشاركة من المواضيع، حيث قامت Meta أيضًا بتوسيع نافذة التعديل للمشاركات.

وفى أماكن أخرى، يعمل مطورو الطرف الثالث أيضًا على تسهيل الأمر على المستخدمين الذين يرغبون في النشر على خدمات لا مركزية متعددة ، ويتيح تطبيق جديد يسمى Croissant إمكانية النشر المتبادل على Threads وMastodon و Bluesky في وقت واحد ، ويهدف التطبيق المدفوع، الذي رصدته TechCrunch لأول مرة، إلى تكرار وظائف تطبيقات إدارة الوسائط الاجتماعية للمؤسسات مثل Buffer.