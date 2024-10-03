شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد صدور iPhone 16.. شكوى لأبل بتراجع حاد فى عمر بطاريات طرازات ايفون السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن شكوى من قبل مستخدمي ابل بشأن تراجع في عمر البطارية على هواتف ايفون، بعدما سجل المستخدمون شكوى من انخفاض ملحوظ في عمر بطارية جهاز iPhone 15 Pro Max الذي يعمل بنظام iOS 18.1 beta 5 .

اسباب تراجع بطاريات ايفون

وأرجع البعض أسباب انخفاض عمر بطاريات ايفون، إلى إصدار iOS 18، ونوهت إنك إذا لاحظت انخفاض في عمر البطارية بعد تحديث iPhone الخاص بك، فانتظر بضعة أيام ثم تحقق مرة أخرى.

وعلى الرغم من أنه يمكنك استخدام هاتفك الايفون الخاص بك فورًا بعد التحديث، إلا أن بعض المهام المتعلقة بالتحديث تستمر في الخلفية وقد تؤثر على عمر البطارية والأداء الحراري، على عكس انخفاض عمر البطارية الذي يحدث عند تثبيت تحديث تجريبي، فإن الانخفاض الطبيعي الذي يحدث بعد تثبيت تحديث iOS سيعود إلى وضعه الطبيعي بعد بضعة أيام.

كيف تتجنب تراجع عمر بطاريات ايفون؟

ونصح التقرير، المستخدم في حال قيامه بتثبيت إصدار iOS 18 ، فقد يكون شراء بنك طاقة، وخاصةً إحدى الوحدات المغناطيسية التي يمكن توصيلها بسهولة بالجزء الخلفي من جهاز iPhone، خيارًا جيدًا إذا كنت تخطط للبقاء في برنامج iOS 18 beta لبعض الوقت.

ونصح التقرير أيضا ببعض الارشادات للحفاظ على عمر بطاريتك، من خلال تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، والذى سيؤدي هذا إلى إيقاف الأشياء التي تحدث في الخلفية مثل التنزيلات وجلب البريد، سيتم أيضًا تعطيل "Hey Siri" وسيتم تقليل بعض التأثيرات المرئية أو قطعها من أجل توفير عمر البطارية، وإذا قمت بتشغيل وضع الطاقة المنخفضة، فيمكنك إيقاف تشغيل الميزة بالانتقال إلى الإعدادات ثم إلى البطارية وإيقاف تشغيل وضع الطاقة المنخفضة.