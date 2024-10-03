شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بحلول 2050.. هذا سيكون شكل طائرات الركاب فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة الطيران JetZero الناشئة الأمريكية، عن أنه بحلول عام 2050، قد تأتي جميع طائرات الركاب المصنعة حديثًا بجناح واحد فقط كجزء من عملية تجديد مستقبلية مستوحاة من القوات الجوية الأمريكية، يأتي ذلك بعدما أعلنت الشركة بتصنيع طائرة ذات شكل فريد بجسم "مختلط الأجنحة" مستوحى بشكل كبير من قاذفات الشبح.

تغير كبير في مستقبل تصميم الطائرات في المستقبل

ومن المتوقع أن يحدث تطوير كبير في تصميم طائرات الركاب التي لم يتغير شغلها التقليدي، لتصبح طائرات ذات أجنحة أحادية، لتحتوي جميع طائرات الركاب الجديدة على جناح واحد فقط بحلول عام 2050.



طائرة



في الوقت نفسه، قد حصلت طائرة Pathfinder الرائدة الإذن بالتحليق في وقت سابق من هذا العام وتقول شركة JetZero إنها تأمل أن تساعد شركات الطيران في الوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

و طائرة Pathfinder هي طائرة تجريبية بمقياس 1:8 صممتها الشركة للطيران، حيث تتمتع الطائرة بجناحين رائعين يبلغ طولهما نحو 200 قدم، وطول جسمها أقصر من طائرة بوينج 767 - والتي من المفترض أن تحل محلها.

وتأتي هذه الطائرة بتصميم فريد، فلا تشبه الطائرة أي طائرة أخرى موجودة حاليًا في السوق، حيث يستمتع ما يصل إلى 250 راكبًا بمقصورة ضخمة ذات مقاعد تشبه مقاعد المسرح، فإنها تشبه التصميم المستخدم في الطائرات العسكرية مثل القاذفة الشهيرة B-2.