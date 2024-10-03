شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft Copilot يضيف ميزات تشبه ChatGPT.. إليك أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

تطور Microsoft Copilot بسرعة ليصبح أداة قوية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز الإنتاجية عبر تطبيقات ميكروسوفت المختلفة، وكشفت الشركة مؤخرًا عن ميزات جديدة تجعل الخدمة محدثة، وتشكل الميزات إصلاحًا كبيرًا لتجربة Copilot اليوم، بإضافة قدرات الصوت والرؤية لتحويلها إلى مساعد ذكاء اصطناعي أكثر تخصيصًا.

فى حين أن إضافة ميزات جديدة إلى الذكاء الاصطناعي أمر مثير، فإن Microsoft Copilot يحصل أيضًا على مظهر جديد، حيث يتم إعادة تصميم Copilot عبر الهاتف المحمول والويب وتطبيق Windows المخصص إلى تجربة مستخدم تعتمد على البطاقات بشكل أكبر.

وصرح "مصطفى سليمان"، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft AI، "يبدو Copilot الآن مختلفًا عن أي شيء رأيته من ميكروسوفت من قبل، مع واجهة تمثل رحيلًا كبيرًا عما هو موجود الآن، حيث أنه أكثر دفئًا، مع صفحة Copilot Discover المخصصة التي تعد أكثر فائدة وجاذبية من مطالبة إدخال نص لروبوت الدردشة".

كما تخصص ميكروسوفت صفحة Copilot الرئيسية بالكامل بناءً على سجل محادثاتك، وبمرور الوقت، ستتضمن عمليات بحث مفيدة ونصائح ومعلومات ذات صلة.

ميزات Copilot الجديدة:

1- Copilot Voice:

تجعل ميكروسوفت من السهل الاتصال برفيقك باستخدام Copilot Voice، أو طرح سؤال سريع أو حتى مجرد التنفيس في نهاية يوم شاق، حيث سيكون رفيقك، مع أربعة خيارات صوتية للاختيار من بينها.

2- Think Deeper:

يمكن لـ Copilot الآن التفكير في أسئلة أكثر تعقيدًا، فتبدو هذه الميزة مشابهة لنموذج OpenAI o1، وتستغرق ميزة Think Deeper أيضًا وقتًا أطول قبل الرد، مما يسمح لـ Copilot بتقديم إجابات مفصلة وخطوة بخطوة للأسئلة الصعبة، حيث صممتها الشركة لتكون مفيدة لجميع أنواع التحديات العملية واليومية، مثل مقارنة خيارين معقدين جنبًا إلى جنب، وتعتبر مهارة Copilot لا تزال قيد التطوير، لذا فقد وضعناها في مختبرات Copilot التجريبية الخاصة بنا للاختبار والحصول على الملاحظات.

3- Copilot Vision:

يمكن لـ Copilot Vision رؤية ما تشاهده والتفاعل معك في الوقت الفعلي، حيث أنه يفهم النص والصور على صفحة الويب، ويقدم إجابات واقتراحات ومساعدة دون مقاطعة سير عملك، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتأثيث شقة جديدة، فيمكن لـ Copilot Vision مساعدتك في البحث عن الأثاث واختيار مخطط الألوان المناسب واستكشاف خيارات مختلفة مثل السجاد أو الأغطية، وحتى التوصية بكيفية ترتيب العناصر التي تفكر فيها.

كما ذكرت ميكروسوفت أن جلسات Copilot Vision اختيارية بالكامل ومختصرة، ولا يتم تخزين أي من المحتوى الذي يتفاعل معه Copilot Vision أو استخدامه للتدريب، ففي اللحظة التي تنهي فيها جلستك، يتم تجاهل البيانات بشكل دائم.

4- Copilot Daily:

يساعدك Copilot Daily على بدء صباحك بتلخيص للأخبار والطقس، من خلال تطبيق Copilot Voice المفضل لديك، مع المزيد من الخيارات مثل التذكيرات بما سيحدث قريبًا، وسيستمد Copilot Daily المحتوى من مصادر المحتوى المعتمدة فقط.

تعمل الشركة مع شركاء مثل Reuters وAxel Springer وHearst Magazines وUSA TODAY Network وFinancial Times، وتخطط لإضافة المزيد من المصادر بمرور الوقت، كما ستضيف المزيد من التخصيصات والضوابط في Copilot Daily بمرور الوقت.

5- اكتشاف مخصص:

يساعدك Copilot Discover على البدء، حيث يوفر لك دليلًا مفيدًا لميزاته المفيدة وبدايات المحادثة، مما يجعل البدء أسهل من أي وقت مضى، حيث يتم تخصيص نقاط الانطلاق هذه بناءً على تفاعلاتك مع خدمات ميكروسوفت الأخرى وسيتم تخصيصها بشكل أكبر بمرور الوقت وفقًا لسجل محادثاتك.