شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظاهرة ستتكرر بعد 80 ألف سنة.. المذنب A3 يظهر بالسماء فى هذا التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، صورة للمذنب A3 وهو يتجول في الشفق القطبي المذهل، ومن المتوقع أن يمر المذنب C/2023 A3، المعروف أيضًا باسم Tuchinshan-ATLAS، بكوكب الأرض في 12 أكتوبر بعد مروره الأول في 2 اكتوبر الجاري، لكنها ستكون آخر مرة يمر فيها بالأرض ولن تتكرر إلا بعد 80 ألف سنة.

ماهو المذنب A3 وما تفاصيل رحلته للأرض؟

وقد اكتشفا المصورين الفلكيين ماثيو دومينيك ودوم بيتيت، المذنب باستخدام الهندسة المدارية والرياضيات، قبل أن يبدأ رحلته بالمرور لكوكب الأرض، َتبين من عملية الرصد أنه لا يزال ذيل المذنب خافتًا جدًا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، لكنه يتجه نحو الشمس ويزداد سطوعًا كل يوم.

ويأتي المذنب A3، من سحابة أورت، وهي عبارة عن قشرة عملاقة تحيط بنظامنا الشمسي والتي تستضيف ملايين المذنبات وقطع الحطام الجليدية الأخرى

ويتميز المذنب A3، بذيل طويل ذو شعبتين من الغبار والجليد الذي يتبعه، ومن المتوقع انه سيضيء باللونين الأبيض والأزرق بفعل الشمس، وهذا الذيل هو الذي يجعله أيضًا أكثر وضوحًا لمراقبي النجوم على الأرض خلال ذروة سطوعها.

مذنب A3 لن يكرر رحلته للأرض الا بعد 80 ألف سنة

ويتحرك المذنب A3 حاليًا نحو الشمس وسيختفي قبل أن يعود للظهور مرة أخرى في 12 أكتوبر، مع العلم إن بعد انتهاء رحلته لن يمر بالأرض مرة أخرى لمدة 80 ألف سنة أخرى.

