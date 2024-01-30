بذور الكتان للبشرة: سعودية عشرينه تروي تجربتها وفوائدها وطريقة استخدامها.. استرجع شبابك ولو كنت فوق الستين

الرياض - أميرة القحطاني - فائدة بذور الكتان للبشرة قد لا تصدق، حيث أن بذور الكتان هي من البذور الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة، كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد للبشرة، فهي تساعد على ترطيبها وتغذيتها، كما أنها تساهم في مقاومة علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

فوائد بذور الكتان للبشرة

تتميز بذور الكتان بعدة خصائص تجعلها مفيدة للبشرة بشكل لا يوصف ومن أبرز فوائدها للبشرة:

ترطيب البشرة:تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية، والتي تساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

تغذية البشرة: تحتوي بذور الكتان على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين E وفيتامين B، والتي تساعد على تغذية البشرة وتحسين مظهرها.

مقاومة علامات الشيخوخة:تحتوي بذور الكتان على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، والتي تساهم في ظهور علامات الشيخوخة.

طريقة استخدام بذور الكتان للبشرة

هناك العديد من الطرق لاستخدام بذور الكتان للبشرة، ومن أبرزها ما يلي:

استخدام جل بذور الكتان:يمكن تحضير جل بذور الكتان من خلال نقع ملعقة كبيرة من بذور الكتان في كوب من الماء لمدة ليلة كاملة، ثم تصفية الخليط واستخدامه كجل للبشرة.

استخدام ماسك بذور الكتان:يمكن تحضير ماسك بذور الكتان من خلال خلط ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة مع ملعقتين من الماء، ثم ترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى يصبح كثيفًا، ثم وضعه على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم غسله بالماء الفاتر.

استخدام زيت بذور الكتان:يمكن استخدام زيت بذور الكتان كمرطب للبشرة، أو إضافته إلى مستحضرات التجميل الأخرى.

وصفة بذور الكتان للبشرة

إليكِ وصفة سهلة لتحضير ماسك بذور الكتان للبشرة:

المكونات:

ملعقة واحدة من بذور الكتان.

ورقتين لورا (الغار).

كبسولة واحدة فيتامين

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

ضعي كوب من الماء في وعاء على نار متوسطة. أضيفي إليه ملعقة واحدة من بذور الكتان. ضعي ورق اللورا على الخليط مع استمرار التقليب للحصول على قوام متجانس. قومي بتصفية الخليط وهو ساخن. أضيفي إليه زيت الزيتون مع التقليب لتمتزج المكونات. ضعي جل الصبار وكبسولة فيتامين E على الخليط مع التقليب المستمر. ضعي الخليط في برطمان محكم الغلق والاحتفاظ به في مكان جاف.

طريقة الاستخدام:

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر. ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر مرة أخرى.

يمكنكِ استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

نصائح عند استخدام بذور الكتان للبشرة