تغيرات مفاجئة في سعر الذهب الآن وعيار 21 يتهاوى ويصل إلى أدنى مستوى له منذ أسابيع

الرياض - أميرة القحطاني - ننشر لمتابعينا من قراء الخليج 365 سعر الذهب الآن في مصر وبشكل محدث على مدار الساعة، وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها الموقع لقراءه الكرام، وتشهد أسعار الذهب منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري حالة من الإستقرار الملحوظ، لكن قد تختلف الأسعار في محلات الصاغة من محل إلى آخر، وذلك بحسب نوعية الذهب وبحسب قيمة المصنعية على الجرام، وما يتم الإتفاق عليه بين البائع والمشتري.

سعر الذهب الآن في مصر الإثنين 4 مارس 2024 وتوقعات الخبراء

خلال الأٍسابيع الماضية وصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، وكان ذلك ناتج عن أزمة الدولار والسوق السوداء التي كانت تخاطر باقتصاد مصر، ولكن بعد صفقة رأس الحكمة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية ودخول مليارات الدولارات إلى خزينة البنك المركزي، وسيطرة الحكومة على السوق السوداء والضرب بيد من حديد على العابثين باقتصاد البلاد، بدأت أسعار الدولار والذهب والسلع تتراجع بشكل كبير.

وحول سعر الذهب الآن في محلات الصاغة بمصر، فقد شهد تراجعاً كبيراً، وبدأ يصل إلى السعر العادل له وفق الأسعار العالمية، وجاءت أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 4 مارس 2024 وفق ما يلي.

سعر جرام الذهب الآن عيار 21 سجل 2630 جنيه. سعر الذهب عيار 24 الآن سجل 3006 جنيه. سعر الذهب عيار 18 سجل الآن 2254 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 14 سجل اليوم 1754 جنيه.

سعر الذهب الآن في مصر يوليو 2023

ويشهد سعر الذهب خلال الأيام الحالية حالة من الإستقرار الحذر، مع توقعات بارتفاعات جديدة ومتتالية حال حدوث أي تغيرات في أسعار الصرف، أو حال قيام البنك المركزي باتخاذ أي قرارات اقتصادية.

وحول سعر جرام الذهب الآن في مصر، عيار 21 وعيار 24 وعيار 18 فقد جاءت وفق ما يلي، علماً بأن الأسعار المذكورة بدون المصنعية.

العيار سعر اليوم سعر الذهب عيار 24 2491 جنيه سعر الذهب عيار 21 2180 جنيه سعر الذهب عيار 18 1869 جنيه

أسعار الذهب الآن في خلال نفس الفترة من عام 2021

كما أن سعر الذهب في مصر يعتبر ثابتاً منذ تراجعة خلال الأيام القليلة الماضية، وقد ترتفع الأسعار خلال الأيام المقبلة، فالذهب سريع التأثر بالأحداث الجارية العالمية كانت أو المحلية، كما أنه يتأثر بسعر الأوقية العالمي وأسعار الدولار في مصر أو سعر العملة الخضراء العالمية.

وجاءت أسعار الذهب الآن في مصر على النحو التالي

سعر الذهب اليوم عيار 24

تراوح ما بين 925 و927 مقارنةً بـ 929 بالأمس للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 22

تراوح ما بين 848 إلى 850 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21

تراوح ما بين 809 إلى 811 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 18

تراوح ما بين 693 إلى 795 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 14

تراواح ما بين 539 إلى 541 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 12

تراوح ما بين 462 إلى 463 جنيه للجرام.

سعر الأوقية من 28,754 إلى 28,825.

سعر الجنيه الذهب 6,472 إلى 6,488.

سعر كيلو الذهب من 924,571 إلى 926,857.

توقعات الخبراء لأسعار الذهب

وحول توقعات أسعار الذهب الآن في مصر خلال الأيام القادمة، فقد توقع الخبراء وجود تحركات جديدة في الأسعار خلال الساعات القادمة تزامناً مع حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية،ومغادرة دونالد ترامب للرئاسة، هذا بالإضافة إلى تأثر أسعار الذهب وارتفاعها حال حدوث اضطرابات في وضع كورونا بمصر واتخاذ الحكومة لمزيد من الإجراءات الإحترازية.

وكان سعر الذهب في مصر منتصف يوليو الماضي وفي قلب الموجة الأولى من فيروس كورونا قد ارتفع بشكل كبير لدرجة تخطي الجرام عيار 21 لحاجز الـ900 جنيه، وذلك بعد فرض إجراءات إحترازية مشددة مثل الغلق الجزئي وفرض حظر التجوال وإغلاق المطاعم والنوادي وغير ذلك من القرارات التي تم اتخاذها في ذلك الوقت.

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كما أن الأسعار المذكورة لا تشمل المصنعية التي تضاف إلى سعر الجرام، والتي تختلف من مكان لآخر وبحسب قطعة الذهب التي يتم شرائها.