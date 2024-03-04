4000 كوينز ببلاش وفوري.. كيفية شحن كوينز اي فوتبول 2024 مجانًا

الرياض - أميرة القحطاني - أصبحت لعبة اي فوتبول من أشهر الألعاب حول العالم خاصة في الوطن العربي، حيث أنه لعبة مخصصة لمحترفي كرة القدم وهناك الكثير من الأشخاص الذين يعشقون كرة القدم ولا يستطيعون لعبها في الواقع، ولكن هذه اللعبة توفر لهم ممارسة الرياضة المفضلة لديهم من خلال عالم اي فوتبول بيس الافتراضي المميز، ولتكن اللعبة أكثر متعة يجب أن يحصل اللاعب على كوينز لتطوير الفريق والانتقال إلى مستويات أحداث، ولذلك سنوضح لكم خطوات شحن كوينز اي فوتبول بيس 2024.

شحن كوينز لعبة اي فوتبول بيس 2024

لكل من يرغب في شحن الكثير من الكوينزات يمكنك استخدام الطريقة التالية التي تساعدك في الحصول على الآلاف من الكوينزات وهي كالتالي:

ادخل على الموقع الرسمي للعبة اي فوتبول بيس.

بعد ذلك تسجيل الدخول من خلال بيانات اللاعب.

ثم الانتقال إلى صفحة شحن الكوينز.

حدد عدد الكوينز التي تريد شرائها.

بعد ذلك اختيار وسيلة الدفع المناسبة لك، حيث أن الموقع يوفر العديد من طرق الدفع مثل بطاقة الائتمان وباي بال وغيرها.

حدد العملة المستخدمة للشراء.

ثم اضغط على أيقونة “الشحن”.

انتظر قليلاً حتى تتلقي رسالة تؤكد لك نجاح العملية.

يمكنك الخروج من الموقع بعد الضغط على “حفظ” والانتقال إلى اللعبة للحصول على الكوينزات التي قمت بشرائها.

طريقة تحميل لعبة 2024 eFootball PES للموبايل

إذا كنت ترغب في تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2024 على هاتف الأندرويد أو الأيفون، يمكنك من خلال الخطوات التالية: