كنز الطبيعة.. فوائد سحرية لبذور الشيا وماء الكركم الخام لتعزيز الصحة العامة

الرياض - أميرة القحطاني - منذ القدم، عرف الإنسان بفوائد الطبيعة الخالصة في علاج العديد من الأمراض وتعزيز الصحة، ولعل من أبرز هذه المواد الطبيعية هي بذور الشيا والكركم، اللذان يتميزان بفوائدهما الصحية المتعددة، فهما غنيان بالكثير من الفيتامينات والمركبات الهامة للجسم والتي تساعد في تحسين عملية الهضم ودعم المناعة وتحسين الذاكرة، وفي هذا المقال، سنتناول فوائد بذور الشيا وماء الكركم الخام، وكيف يمكن لهذا المزيج أن يساهم في تحسين صحتك العامة.

فوائد بذور الشيا:

تعد بذور الشيا كنزًا غنيًا بالعناصر الغذائية، فهي غنية بالألياف، ومضادات الأكسدة، والأحماض الدهنية الأساسية، مثل أوميغا 3.

وتشمل فوائد بذور الشيا ما يلي:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: تساعد الألياف الموجودة في بذور الشيا على تحسين حركة الأمعاء، وعلاج الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

فقدان الوزن: فهي تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما قد يساهم في تقليل كمية الطعام المتناولة، وبالتالي فقدان الوزن.

تحسين صحة القلب: تساعد الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في بذور الشيا على خفض مستوى الكوليسترول الضار، ورفع مستوى الكوليسترول الحميد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز صحة العظام: تحتوي بذور الشيا على الكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام والأسنان.

مقاومة الالتهابات: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا على مقاومة الالتهابات في الجسم.

فوائد الكركم:

يعد الكركم من التوابل العطرية ذات اللون الأصفر، ويُعرف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

وتشمل فوائد الكركم ما يلي:

تخفيف آلام المفاصل والتهاب المفاصل.

تحسين صحة الدماغ والذاكرة، والمزاج.

الوقاية من السرطان تشير بعض الدراسات إلى أن الكركم قد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

تعزيز صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم، وتحسين صحة القلب بشكل عام.

تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى.

فوائد مزيج بذور الشيا وماء الكركم الخام:

عند دمج بذور الشيا مع ماء الكركم الخام، نحصل على مزيج غني بالعناصر الغذائية ذات الفوائد الصحية المتعددة،

وتشمل فوائد هذا المزيج ما يلي:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي : تساعد الألياف الموجودة في بذور الشيا على تحسين حركة الأمعاء، وعلاج الإمساك، بينما يساعد الكركم على تهدئة المعدة وعلاج عسر الهضم.

: تساعد الألياف الموجودة في بذور الشيا على تحسين حركة الأمعاء، وعلاج الإمساك، بينما يساعد الكركم على تهدئة المعدة وعلاج عسر الهضم. فقدان الوزن : يساعد هذا المزيج على الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما قد يساهم في تقليل كمية الطعام المتناولة، وبالتالي فقدان الوزن.

: يساعد هذا المزيج على الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما قد يساهم في تقليل كمية الطعام المتناولة، وبالتالي فقدان الوزن. تحسين صحة القلب : تساعد الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في بذور الشيا على خفض مستوى الكوليسترول الضار، ورفع مستوى الكوليسترول الحميد، بينما يساعد الكركم على خفض ضغط الدم.

: تساعد الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في بذور الشيا على خفض مستوى الكوليسترول الضار، ورفع مستوى الكوليسترول الحميد، بينما يساعد الكركم على خفض ضغط الدم. تعزيز صحة العظام: تحتوي بذور الشيا على الكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام والأسنان، بينما يساعد الكركم على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

تحتوي بذور الشيا على الكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام والأسنان، بينما يساعد الكركم على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل. مقاومة الالتهابات: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا و مركب الكركمين الموجود في الكركم على مقاومة الالتهابات في الجسم، والتي قد تؤدي إلى العديد من الأمراض المزمنة.

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا و مركب الكركمين الموجود في الكركم على مقاومة الالتهابات في الجسم، والتي قد تؤدي إلى العديد من الأمراض المزمنة. تحسين صحة الدماغ : يساعد الكركم على تحسين وظائف الدماغ.

: يساعد الكركم على تحسين وظائف الدماغ. تنظيم نسبة السكر في الدم: يعد مزيج الشيا والكركم مشروب طبيعيًا رائعًا يساعد على تحسين إدارة مستويات الأنسولين في الجسم، فبفضل خصائص الشيا والكركم، يساهم هذا المشروب في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام حيث تعطي بذور الشيا شعورًا بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام بين الوجبات، وبالتالي يساعد على التحكم في الشهية وتقليل كمية الطعام المتناولة.

يعد مزيج الشيا والكركم مشروب طبيعيًا رائعًا يساعد على تحسين إدارة مستويات الأنسولين في الجسم، فبفضل خصائص الشيا والكركم، يساهم هذا المشروب في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام حيث تعطي بذور الشيا شعورًا بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام بين الوجبات، وبالتالي يساعد على التحكم في الشهية وتقليل كمية الطعام المتناولة. نضارة البشرة: يستخدم الكركم في الطب التقليدي نظرا لفوائده العديدة وخصائصه العلاجية للبشرة، فهو يساعد في تقليل حب الشباب والاكزيما والصدفية، بالإضافة إلى منع علامات الشيخوخة، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، كما أن بذور الشيا والتى تعد مصدر غني للكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهى من العناصر الهامة للحفاظ على صحة العظام ومنع هشاشة العظام.

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طريقة تحضير مشروب بذور الشيا والكركم الخام:

المكونات:

ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

ملعقة صغيرة من الكركم الخام المبشور.

كوب من الماء الدافئ (يفضل أن يكون الماء غير مغلي).

عسل أو عصير ليمون حسب الرغبة.

انقع بذور الشيا في الماء الدافئ لمدة 10-15 دقيقة حتى تصبح ذات قوام يشبه الهلام، ثم يضاف الكركم الخام المبشور إلى الماء مع بذور الشيا، ويقلب جيدًا حتى تمتزج، ويمكن إضافة العسل أو عصير الليمون حسب الرغبة لتحسين المذاق.