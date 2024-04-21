- 1/3
- 2/3
- 3/3
الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة اللولو هايبر ماركت عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف المجالات، ولجميع المؤهلات عليا ومتوسطة، برواتب مجزية، ونستعرض الآن الوظائف المطلوبة والشروط وكيفية التقديم، كالآتي:-
وظائف اللولو هايبر ماركت
- مطلوب كاشير.
- مطلوب محضر طلبات.
- مطلوب منسقين ممرات -ثلاجات – خضار وفاكهة.
- مطلوب موظفين استلامات.
- مطلوب أمين مخزن.
- مطلوب عمال مخزن.
- مطلوب جزارين.
- مطلوب شيفات جبن.
- مطلوب أفراد امن.
الشروط والمزايا
يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة، وخبرة وبدون، كما يشترط أن لا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، وتقدم الشركة للعاملين مرتبات مجزية، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية، وفرص للترقي.
وظائف أخرى: –
كيفية التقديم على وظائف شركة اللولو هايبر ماركت
للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التقديم عبر تسجيل البيانات المطلوبة من خلال استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف اللولو هايبر ماركت” ثم الحضور إلى للمقابلات الشخصية بالعنوان التالي : التجمع الأول أمام أكاديمية الشرطة – لولو هايبر ماركت مول اميرالد بلازا، يوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف خالية بشركة اللولو هايبر ماركت لجميع المؤهلات وبرواتب مجزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.